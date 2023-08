Das Ensemble Teil 4: die Schmeißfliege und der Rabe

„Das Schloss, die Umgebung, die Kollegenschaft sowie Christina und Martin (Anmerkung: Intendantin Christina Meister-Sedlinger und Produktionsleiter Martin Sedlinger) - das macht Wolfpassing einzigartig. Es ist Arbeit und doch ein bisschen wie Urlaub“, schwärmt Lisa-Maria Bachlechner. Die gebürtige Osttirolerin, die sich intensiv mit der Theaterkunstform Commedia dell'arte beschäftigt, ist das dritte Mal in Wolfpassing mit dabei. Heuer spielt sie die Rolle der Mosca, die Schmeißfliege, und freut sich auf die Premiere und die nächsten zwei Wochen, die sie durchgehend in Wolfpassing verbringen wird.

In „Der tollste Tag“ feierte Michael Hinterhauser als schöner Cherubin im Vorjahr seine Wolfpassing-Premiere. Heuer ist der Wiener, der seine Schauspielausbildung in Wien und Kopenhagen absolvierte, als Corvino, der Rabe in „Volpone“ zu sehen. „Als Christinas Anruf wieder kam, war es für mich sofort klar, dass ich wieder dabei sein will. Hier herrscht ein tolle Atmosphäre und es wird auf allen Ebenen mit so viel Herz gearbeitet, dass man da nicht nein sagen kann“, sagt Hinterhauser.

Michael Hinterhauser wird in "Volpone" als Corvino, der Rabe, zu sehen sein. Foto: Christian Eplinger

Übrigens: Neben dem Ensemble auf der Bühne wird auch heuer wieder der Musik ein wichtiger Part beim Stück zuteil. Regisseur Daniel Pascal hat die Musik voll in das Stück eingebunden. Live dargeboten wird diese von Christoph Rabl (Klavier, Keyboard, Gesang) und Christina Gaismeier (Violine, Viola, Rott, Klangschalen) aus Herzogenburg. Die beiden sind auch als „Traumfängerduo“ gemeinsam unterwegs.

Karten und alle Infos zum Stück: Theatersommer Wolfpassing 2023 (theatersommer-wolfpassing.at)