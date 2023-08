Fulminante Premiere des Theatersommers Wolfpassing

Mit dem Theaterstück „Volpone oder Geld macht sexy“ startete der Theatersommer Wolfpassing am vergangenen Montag in die diesjährige Saison. Zum Premierenabend waren zahlreiche Ehrengäste anwesend. Nach den Eröffnungsworten von Intendantin Christina Meister-Sedlinger wandte sich Bürgermeister Friedrich Salzer ans Publikum. Zudem unterstrich Landtagsabgeordneter Anton Erber vor Beginn die Bedeutung von derartigen Kulturveranstaltungen: „Gerade in Zeiten wie diesen ist es wichtig, Kultur zu unterstützen und zu lachen.“

Seit 2019 findet der Theatersommer in Wolfpassing statt. Unter dem Schwerpunkt „Österreichische Dramatiker von damals bis heute“ wurden in den beiden vergangenen Saisonen Theaterstücke von Hermann Bahr und Peter Turrini aufgeführt. Dieses Jahr ist Stefan Zweig mit einer Neuinszenierung von Regisseur Daniel Pascal an der Reihe. Die Theaterkomödie „Volpone oder Geld macht sexy“ zeigt in einer grotesken Art und Weise „wie sehr das Geld die Menschen narrt“. Mittlerweile entstand um den Theatersommer ein Projekt mit regionaler Beteiligung. „Von der Region, für die Region“, erklärt die Oberndorfer Intendantin Meister-Sedlinger.

Das Ensemble und das Helferteam, die für den reibungslosen Ablauf sorgten, wurden mit Standing Ovations am Ende des Stücks belohnt. „Das ist einfach großartig“, so die direkte Reaktion von Bundesministerin Klaudia Tanner auf die Premierenaufführung. Bis Ende August besteht die Möglichkeit, den Theatersommer Wolfpassing zu besuchen.