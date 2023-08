Wolfpassing: Proben gehen ins Finale

„Die Proben laufen auf Hochtouren. Wir freuen uns alle schon sehr auf die Premiere am 14. August. Je näher der große Tag kommt, desto stärker wird das Kribbeln“, blickt Intendantin Christina Meister-Sedlinger mit Vorfreude auf die Premiere in der kommenden Woche. Am 14. August feiert die Stefan-Zweig-Komödie „Volpone – Geld macht sexy“ Premiere bei der dritten Auflage des Theatersommers Schloss Wolfpassing. Insgesamt stehen bis 30. August zehn Aufführungen unter der Regie von Daniel Pascal am Spielplan.

Der gebürtige Schweizer ist seit seinem Studium in Österreich heimisch und führt seit 2021 Regie beim Theatersommer Schloss Wolfpassing und in der Waldviertler Kammerbühne. Als Regisseur verspricht er, heuer in Wolfpassing bei der Stefan-Zweig-Komödie wieder alle Register der Komödie zu ziehen. Daneben schlüpft Pascal auch heuer wieder in die Titelrolle Volpone, der Fuchs.

Karten und alle Infos zum Stück: Theatersommer Wolfpassing 2023 (theatersommer-wolfpassing.at)