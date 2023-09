Schlussakt mit Standing Ovations im Schloss Wolfpassing

Volpones, des Fuchses (Daniel Pascal) geradezu diebisches Vergnügen, seine „Freunde“ oder besser gesagt Erbschleicher vor ihm buckeln zu lassen und für seine Zwecke zu nutzen, ist zumindest im Schloss Wolfpassing Geschichte. Zehn Mal spielten Volpone und sein Diener Mosca, die Schmeißfliege (Lisa-Marie Bachlechner, der Stern der diesjährigen Aufführung), die Kontrahenten gegeneinander aus und spielten ihr Intrigenspiel in der von Daniel Pascal bearbeiteten Komödie von Stefan Zweig nach Ben Jonson. Zehn Vorstellungen, bei denen sich Intendantin Christina Meister-Sedlinger, die selbst wieder als Halbweltdame Canina (die Hündin) auf der Bühne zu sehen war, über ein sehr gutes Feedback freuen durfte. „Dieses war sensationell, die Begeisterung im Publikum spürbar“, betont Meister-Sedlinger im NÖN-Gespräch nach der letzten Vorstellung.

1.400 Besucher – Auslastung bei knapp 60 Prozent

Nicht ganz so euphorisch sind sie und ihr Ehemann Martin Sedlinger (Produktionsleitung), wenn man auf die Auslastung zu sprechen kommt. „Wir haben wie im Vorjahr wieder rund 1.400 Besucher zu uns locken können. Das entspricht einer Auslastung von knapp 60 Prozent. Natürlich ist da noch Luft nach oben, aber aufgrund dessen, dass wir erst im Mai definitiv grünes Licht für die heurige Produktion bekommen haben, sind wir nicht unzufrieden. Und wie heißt es im Theater nach Corona so schön: Halbvoll ist das neue ausverkauft“, sagt Sedlinger mit einem Augenzwinkern. Wobei sich die positive Mundpropaganda und Medienberichte bezahlt gemacht hätten. Denn der Besuch in den Vorstellungen hätte sich von Mal zu Mal gesteigert.

Entscheidung über Fortführung soll im Herbst fallen

Christina Meister-Sedlinger und Martin Sedlinger wollen auf alle Fälle auch im nächsten Jahr wieder den Theatersommer im Schloss Wolfpassing auf die Beine stellen. Das letzte Wort dabei hat aber natürlich der Wolfpassinger Gemeinderat. Denn die Gemeinde ist ja der Veranstalter. „Bürgermeister Friedrich Salzer hat uns versichert, dass er hinter uns steht, aber natürlich muss er damit den Gemeinderat befassen, der die endgültige Entscheidung trifft. Die soll aber heuer spätestens im Herbst fallen, damit die Vorlaufzeiten nicht so kurz sind und wir vor allem auch schon das Weihnachtsgeschäft beim Kartenvorverkauf miteinfangen können“, sagt Christina Meister-Sedlinger.

Dass sich der Wolfpassinger Theatersommer auch in der Branche nach drei Spielsaisonen schon einen Namen gemacht hat, zeigt sich bei ersten Anfragen von Agenturen, die die Sedlingers aktuell bereits für nächstes Jahr bekommen haben. „Das stimmt uns optimistisch“, lächelt die Intendantin. Sie hat übrigens schon ein mögliches Stück für den Theatersommer 2024 im Hinterkopf. „Überlegungen gibt es, aber definitiv entscheiden werden wir das erst in den nächsten Monaten. Dann werden wir uns auch Gedanken wegen der Regie und dem Ensemble machen. Grundsätzlich wollen die meisten auch nächstes Jahr wieder mit dabei sein, aber das hängt natürlich auch von allen anderen Engagements ab“, weiß Christina Meister-Sedlinger.