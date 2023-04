Scheibbser Polizeichef: „Raser-Beschwerden oft subjektive Wahrnehmung“

NÖN: Gibt es seitens der Polizei im Bezirk wo konkreten Handlungsbedarf oder Problemstraßen, wo immer wieder zu schnell gefahren wird?

Christian Schuller: Von polizeilicher Seite sind derzeit keine Problemstraßen bekannt.

Wie geht man als Polizei damit um, wenn von der Gemeinde oder von Anrainern Wünsche geäußert werden, verstärkt einige Bereiche zu kontrollieren?

Schuller: Bitten und Beschwerden aus der Bevölkerung werden natürlich ernst genommen und überprüft. Sollte sich herausstellen, dass es tatsächlich Probleme entlang eines Straßenzuges gibt, werden hier in Absprache mit der Gemeinde auch entsprechende Maßnahmen gesetzt. Manchmal stellen sich Beschwerden aber auch als verzerrte subjektive Wahrnehmung mancher besorgter Bürger heraus und die vermeintlichen Raser sind gar nicht zu schnell unterwegs.

Wie oft werden Schwerpunktkontrollen auch in puncto Geschwindigkeit durchgeführt?

Schuller: Es werden regelmäßig Schwerpunktaktionen durchgeführt, wo die korrekte Fahrgeschwindigkeit überwacht wird. Hier werden aber genauso alle weiteren Aspekte der Verkehrssicherheit – wie Alkohol oder Drogen am Steuer – miteinbezogen. So haben wir natürlich auch gerade am Osterwochenende eine verstärkte Verkehrsüberwachung durchgeführt. -ce-

