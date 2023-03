Schüler der NÖMS Göstling lernten Interessantes zum Thema „Wasser“

Zu Beginn wurden die eigens für die Schule designten Wasserflaschen verteilt. Das Logo wurde bei einem schulinternen Zeichenwettbewerb erstellt. Die Schüler waren in klassenübergreifenden Gruppen zusammengewürfelt und absolvierten im Laufe des Tages zwölf Stationen zum Thema Wasser. Beginnend mit Wasser in Physik und Chemie, über Wasser in der Bibel, in der Küche und im Alltag spannte sich der Bogen zu einem Wasserquiz, einem Weltmeere-Quiz, Wasserspielen und Wasserpong im Turnsaal sowie zu klingender Wassermalerei. Die Stationen „Ronaldo mag kein Cola“, „Alle meine Entchen“ und „Blaues Gold“ rundeten den Wasserreigen ab. Die Schüler waren mit Freude und Eifer bei der Sache und freuen sich auf eine baldige Wiederholung solcher Thementage in der Zukunft.

