Fünf Turmfalken sind Balkongäste

Nachdem die Waldohreulen auf der Nordseite des Hauses der Familie Höbarth in Oberndorf nun nach drei Wochen ein kleines Stück weitergezogen sind, haben nun auf der Südseite des Hauses Turmfalken am Balkon gebrütet. „Sie sind jetzt auf den Bäumen in unserem Windschutzgürtel zu sehen“, meint Franz Höbarth (Die NÖN berichtete in der Vorwoche).

Die fünf Jungen, sie sind Anfang Juli abgeflogen und haben ordentlich Mist hinterlassen, kommen immer wieder kurzzeitig zu ihrem Brutplatz zurück. „Immer wieder beobachte ich, wie sie über die Äcker und Wiesen zischen oder an ihren Brutplatz zurückkehren. Hier machen sie ein, zwei Minuten ordentlichen Radau, dann sind sie wieder weg. Für mich als Naturvermittler ist es schön, solche Schauspiele zu beobachten, noch dazu in unmittelbarer Nähe“, sagt der Oberndorfer.