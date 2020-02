Alle Jahre wieder startet der Naturschutzbund NÖ seine große Artenschutzaktion zur Rettung von Amphibien vor dem Tod auf Niederösterreichs Straßen. Jedes Jahr an den ersten Frühlingstagen machen sich die Amphibien nach ihrer Winterstarre auf den Weg zu ihren Laichgewässern, um sich fortzupflanzen.

Auch in Göstling und Lassing müssen viele der Frösche, Kröten, Unken und Molche bei ihrer Wanderung die gefährliche Bundesstraße B25 überqueren und laufen Gefahr, dabei überfahren zu werden. Deshalb werden hier noch einige engagierte Zaunbetreuer gesucht, die die in Kübeln gesammelten Tiere sicher über die Straße bringen. Zudem appelliert der Naturschutzbund NÖ an alle Autofahrer, in diesen Bereichen langsam zu fahren.

Interessierte können sich an den Naturschutzbund NÖ, 01/4029394, oder unter der E-Mail-Adresse noe@naturschutzbund.at. melden.