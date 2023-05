Jetzt kam auch das Dekret - zwei neue Kommerzialräte

Am 19. April erfolgte im Rahmen einer würdigen Feier in der Zentrale der Wirtschaftskammer St. Pölten die Übergabe des Dekretes zur Führung des Berufstitels Kommerzialrat an verdiente Persönlichkeiten aus dem Bundesland. Mit dabei auch Leopold Grubhofer aus Wolfpassing, seines Zeichens seit 28 Jahren Geschäftsführer der Raiffeisenbank Mittleres Mostviertel, und Norbert Brunner, Chef des gleichnamigen Reisebüros Brunner in Gresten.

Wirtschaftskammer NÖ-Präsident Wolfgang Ecker, WKNÖ-Direktor Johannes Schedlbauer und Bezirksstellenobfrau Erika Pruckner gratulierten.

