Trauer um Heinz Proksch in Purgstall

Die Purgstaller Grünen trauern um ihren Gemeinderat Heinz Proksch, der am 26. Jänner im 62. Lebensjahr den Kampf gegen eine schwere Krankheit verloren hat. „Wir haben einen lieben Freund verloren“, sagt Parteiobmann Christian Müller. „Neben guten Ideen hat er viel Praktisches eingebracht und durch die Mitarbeit an unseren Aktionen vieles für die Purgstaller Bevölkerung geleistet.“ Mit sehr vielen Vorzugsstimmen wurde der ehemalige Polizist in den Gemeinderat gewählt und war Umwelt-Gemeinderat. Maßgeblich beteiligt war der Familienvater beim Ortstaxi-Projekt EMIL. Bürgermeister Harald Riemer lobt die Zusammenarbeit: „Wir haben ihm viel zu verdanken. Er hat sich besonders bei der Recherche über ähnliche Projekte und der Suche nach dem geeigneten Auto eingebracht, hat uns geholfen, beim Autokauf zu sparen.“

„Wir danken Heinz Proksch für seine Hilfsbereitschaft, Verlässlichkeit und seine Fröhlichkeit“, sagt Christian Müller. Der Verstorbene wurde am vergangenen Freitag bestattet.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.