Ö3-Silent Cinema Tour machte Station auf der Burgarena Reinsberg

Alt trifft neu – inmitten historischer Kulisse wurden Hugh Jackman, Zack Efron, Michelle Williams und Zendaya am vergangenen Mittwochabend nach Reinsberg geholt. Möglich machte dies die Ö3 Silent Cinema-Tour mit dem Film „Greatest Showman" und sorgte dabei für komplett ausverkaufte Plätze auf der schönen Burgruine – sehr zur Freude der beiden lokalen Organisatorinnen Stephanie Heigl und Sabrina Stadler von der Gemeinde Reinsberg. Von Primetime in der Abenddämmerung, bis zum Filmerlebnis unter der Milchstraße war alles dabei. Sowohl Personen, welche lieber Filme in Originalsprache sehen, als auch internationale Besucherinnen und Besucher kamen auf ihre Kosten, da der Film sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch zur Verfügung stand. Alles in allem ein sehr gelungener Abend!