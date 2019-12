„Der schwarze Hooch feiert Weihnachten mit three.two.81“ unter diesem Titel veranstaltete der Hobbyclub Dürrhäusl am Christtag sein zweites x-mas Event.

Wie im Vorjahr begann die Party mit Livemusik von „three.two.81“. Diesen Bandnamen haben die drei Musiker in Anlehnung an die Postleitzahl von ihrem Heimatort Oberndorf gewählt.

Seit 5 Jahren tritt diese Oberndorfer Acoustic-Liveband mit Thomas Koppensteiner am Keyboard, Thomas Riegler mit dem Cajon und Daniel Rötzer an der Gitarre bei diversen Veranstaltungen auf. Dieser Auftritt war im neu umgebauten Vereinslokal vom Hobbyclub Dürrhäusl in Baumbach.

Drei Stunden lang begeisterten sie das Publikum mit Songs aus der aktuellen Hitparade, Pop, Rock, Oldies, Evergreens und neuerdings auch Austro Pop.

Anschließend sorgte „DJ Aichi“ für Tanzmusik und Stimmung bis in die frühen Morgenstunden.