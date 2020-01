Am 11. April 2020 findet am Hochkar die große Schneeschatzsuche statt. Kinder wie Erwachsene können im Schnee nach tollen Preisen buddeln, als Hauptpreis winkt ein Seat Ibiza vom Autohaus Senker.

Größte Schneeschatzsuche des Landes am Hochkar .

„Wir freuen uns auf ein großes Starterfeld. Es wird sicherlich eine riesige Gaudi für die ganze Familie. Sowohl für die, die buddeln als auch für die Zuseher“, so Andreas Buder, Prokurist der Hochkar Bergbahnen. Auf einem mehr als 2.000 m2 großen Feld am Talboden wird ab 11 Uhr gegraben.

Für Stimmung sorgen bereits ab 8.00 Uhr ein DJ sowie ein Moderator auf der Bühne in der Nähe der Talstation. Zuerst beginnen die Kinder in einem eigenen Feld um die zahlreichen Preise zu graben, um 13 Uhr starten dann die Erwachsenen.

Hier geht es um wirklich tolle Preise. Neben hochwertigen Sachpreisen wie Saisonkarten, Sommer- oder Wanderurlaube am Hochkar wird dann auch um den Hauptpreis gebuddelt: einen Seat Ibiza, zur Verfügung gestellt vom SEAT, Autohaus Senker und den Hochkar Bergbahnen.

Achtung Schatzsucher – limitierte Tickets

„Wir freuen uns, bei Niederösterreichs größter Schatzsuche dabei sein zu können“, so Alexander Riess, Niederlassungsleiter der Autohaus Senker GmbH in Waidhofen an der Ybbs. „Die Schneeschatzsucher wird sicher ein Mega-Event!“

Bei den Kindern werden insgesamt 100 Startnummern vergeben, bei den Erwachsenen 300. Kinder graben ohne Hilfsmittel nach den Bällen, in die die Preise gepackt wurden, Erwachsene dürfen Schaufeln verwenden. Die Startnummernausgabe für alle Ticketbesitzer beginnt um 8.00 Uhr direkt vor der Talstation, um ca. 15.00 Uhr erfolgt die Preisübergabe auf der Bühne. Pro Teilnehmer darf nur ein Ball ausgegraben werden.

Ticketvorverkauf über NÖN-Ticketshop

Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer können die Tickets nur im Vorhinein über den NÖN-Ticketshop kaufen. Ein Buddel-Ticket für Erwachsene inklusive einer Tageskarte am Hochkar kostet 59 €, Kinder (Jahrgang 2005 und jünger) zahlen 25 €.

Besitzer einer an diesem Tag gültigen Mehrtageskarte oder Saisonkarte können auch ein Buddel-Ticket kaufen, somit können auch unsere Stammkunden und Nächtigungsgäste an der Schatzsuche teilnehmen. Dieses Ticket kostet für Erwachsene 29 € und für Kinder 12 €. Weitere Information findet man auf der Homepage www.hochkar.com

Aktuelle Informationen zu Veranstaltungen und weiteren Highlights

Am Hochkar hat der Vorverkauf für die limitierten, „Genuss Wedel“-Tickets begonnen. Bis 29.02.2020 können diese um nur 47€/Person bei den Hochkar Bergbahnen erworben werden.

Weitere Informationen, auf den Websites www.oetscher.at und www.hochkar.com sowie auf Facebook unter http://www.facebook.com/oetscher/ bzw. http://www.facebook.com/hochkar/