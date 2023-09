Sieben Bezirksgruppen nahmen am Landjugend-Projektmarathon teil

Wieselburg-Land: „Wissen, Spaß & Spielerei, des ois soi da neiche Mühlinger Spielplatz sei“.

In der Wieselburger Landgemeinde gestaltete die Landjugend rund um Leiterin Klara Scheibelauer und Leiter Jakob Korner den neuen Spielplatz direkt im Mühlinger Zentrum. Prunkstücke dabei sind eine neun Meter große XXL-Hängematte, auf der bis zu zehn Personen Platz finden, eine große überdachte Sandkiste, ein Erdhügel samt Rutsche, ein Barfußweg sowie eine Naschecke. Hinzu kommen noch mehrere kleine Wippen, ein Grillplatz, ein Insektenhotel sowie Bäume als künftige Schattenspender und eine Hecke als Abgrenzung zur Straße hin. Auch den angrenzenden Beachvolleyballplatz – der vorerst nur eine grüne Wiese war – hat man noch ausgekoffert und mit Sand ausgefüllt. Dazu kam die Aufarbeitung der Geschichte des Ortsteils Mühling inklusive der Begebenheiten mit Egon Schiele, die nun in einem Schaukasten vor Ort sowie im Internet nachzulesen ist.

Natürlich durfte auch hochkarätiger Besuch nicht fehlen. So schauten am Samstagvormittag unter anderem Bauernbunddirektor Paul Nemecek, Kammerobmann Franz Rafetseder und Bürgermeister Karl Gerstl sowie Vizebürgermeister Gerhard Eppensteiner vorbei und stellten sich mit Getränke- und Eisspenden ein. „Unsere Landjugend ist sicher nicht die letzte Generation“, sagte Paul Nemecek mit einem Augenzwinkern. „Ich bin echt stolz auf unsere Jugend, was die alles leistet und wie hier zusammengearbeitet wird. Das ist soziale Kompetenz, die noch dazu vielen Menschen eine Freude macht“, lobte Bürgermeister Gerstl. Auch mit dem Dorferneuerungsverein Mühling, dessen Dorfhaus-Container unmittelbar neben dem Spielplatz steht, gibt es schon jetzt eine enge Zusammenarbeit, obwohl nur die wenigsten LJ-Mitglieder aus Mühling sind. „Eine perfekte Ergänzung und ein Projekt, das die LJ perfekt umgesetzt hat. Eine enorme Bereicherung für unser Dorf. Da können wir uns nur bedanken“, betonte Obmann Patrick Huber.

Purgstall: „Bei der Silberbrücke entstehen Liegen und Bänke, in der Hütte gibt es kühle Getränke“.

In Purgstall kann die Landjugend voll Stolz auf ein erfolgreiches Projektmarathon-Wochenende zurückblicken. Seit der Projektübergabe am Freitagabend hatten die Mädchen und Burschen ununterbrochen gewerkt und konnten bei der Abschlusspräsentation am Sonntagnachmittag ein perfekt gelungenes gemeinsames Werk vorweisen.

Tatort war ein sehr beliebter „wilder“ Badeplatz an der Erlauf bei der Radfahrer- und Fußgänger-Brücke in Stock, der besucherfreundlicher gemacht werden sollte. Ein neuer Steg mit Leiter sollte zum Baden einladen, Liegen am Ufer zum Chillen. Weiterer Teil des Auftrags war die Errichtung einer Hütte für einen Getränkeautomaten. Nach dem Auskoffern und Angleichen des Geländes am Flussufer begannen das Aufstellen des Stegs und der Hüttenbau. Als Tüpfelchen auf dem I kamen noch ein Fahrradständer und Bepflanzung für das Ufer dazu.

Beim Abschluss-Event mit Speis und Trank von der Landjugend waren auch Bürgermeister Harald Riemer und Vizebürgermeister Erik Hofreiter begeistert. „Man braucht keine Angst um die Zukunft zu haben, wenn man sieht, was unsere Jugend in so kurzer Zeit auf die Beine stellen kann“, gratulierte der Ortschef den Jugendlichen, allen voran Leiterin Lena Greß und Leiter Stefan Henikl.

Steinakirchen: „Vom Lernen eine kleine Auszeit, stellt die Landjugend einen schönen Schulhof bereit“.

Die Aufgabe für die fleißigen Mitglieder der Landjugend in Steinakirchen bestand darin, im vorgegebenen Zeitraum den Schulhof der Volksschule und Mittelschule in Steinakirchen zu renovieren. Mit Teamwork und Tatendrang wurden so Sitz- und Spielgelegenheiten gebaut sowie Bäume und Sträucher gesetzt. Eine Zusatzaufgabe, die die fleißigen Jugendlichen zu bewältigen hatten, war die Errichtung eines Hochbeetes.

Die Bürgermeister Wolfgang Pöhacker und Fritz Salzer (links) sowie Vizebürgermeister Karl Becker (rechts) bei der Übergabe der diesjährigen Projektmarathonaufgabe an die LJ Steinakirchen. Foto: Landjugend Steinakirchen

St. Georgen/Leys: „Jetzt könn ma im alten Dörrhaus wiada dian“

Ganze 41,195 Stunden hatten die zahlreichen Landjugendmitglieder in St. Georgen/Leys Zeit, um ein altes Dörrhaus zu sanieren. In Rekordzeit wurden ein neues Dach sowie ein neues Pflaster angebracht. Außerdem musste das alte Steinmauerwerk ausgebessert und gereinigt werden. Neue Türen und Schütten wurden getischlert und in den Schaukästen sind nun Interviews mit Zeitzeugen nachzulesen.

„Das Dörren hatte in Bründl eine besondere Tradition, früher hatte jedes Haus so ein Dörrhäusl, um Kletzen und Spalten für den Winter haltbar zu machen, und viele Bründler verkauften das gedörrte Obst“, blickte Bürgermeister Alois Mellmer bei der Projektpräsentation in die Vergangenheit.

Reinsberg: „Für Kinder gemacht, hier wird neues erlebt und viel gelacht!“

Vergangenen Freitag fiel auch in Reinsberg der Startschuss für den Projektmarathon der Landjugend. Bürgermeister Franz Faschingleitner präsentierte den zahlreichen Mitgliedern der Landjugend die Aufgabenstellung, welche „Spielplatz gestalten!“ lautete. So entstand nach dem Motto „Camp-Wallsiedlung: Für Kinder gemacht, hier wird neues erlebt und viel gelacht“ in nur wenigen Tagen ein neuer Spielplatz bei der Zufahrt zur Wallsiedlung. Der Standort wurde vor dem Projekt als Wasserrückhaltebecken genützt, was die Gestaltung des Kinderspielplatzes zu einer besonderen Herausforderung machte.

Nach 42,195 Stunden war das Projekt der Landjugend vollendet. Pünktlich um 15 Uhr konnte daher die Projektpräsentation stattfinden. Unter die zahlreichen Gäste mischten sich vor allem auch Kinder der Wallsiedlung, die eine ganz besondere Überraschung für die Mitglieder der Landjugend Reinsberg vorbereitet hatten. Als Dankeschön für die Gestaltung des neuen Spielplatzes studierten die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern ein Lied ein, welches bei der Projektpräsentation vorgesungen wurde. Dankesworte richtete die Landjugend Reinsberg auch an ihre Sponsoren, darunter das Gasthaus Stadler, Lagerhaus und Hechal’s, die den fleißigen Mitgliedern der Landjugend leckeres Essen und Getränke zur Verfügung stellten.

Lunz am See: „Einen Spü(r)platz errichten wird kinderleicht!“

Die Mitglieder der Landjugend Lunz am See hatten am Projektmarathon-Wochenende gleich mehrere Aufgaben zu meistern. Voller Tatendrang wurde so der Barfußparcours vom Gartenareal des Gasthofs Zellerhof auf den Spielplatz verlegt. Zudem wurden am Spielplatz der Trinkbrunnen revitalisiert und schattige Sitzgelegenheiten geschaffen.

Göstling: „Hike & Bike – Landjugend Like“

Zwei Nachtschichten legten die Mitglieder der Landjugend Göstling für die Rundumgestaltung des Vorplatzes vom Hochkar-Tourismusbüro Ybbstaler Alpen samt Pavillon ein. Bei der Präsentation am Sonntag war der Platz nicht wiederzuerkennen. Ausgestattet mit Gartengarnituren, Blumenkästen, Kräuterspirale und Hängeliege, bietet der Platz nun den optimalen Ausgangspunkt für Rad- und Wandertouren. „Es ist genial, ein großes Dankeschön an die Landjugend. Ich bin mächtig stolz auf die Leistung unserer Landjugend“, betonte auch Bürgermeister Friedrich Fahrnberger bei der Projektpräsentation.