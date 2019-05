Top-Events im Bezirk Scheibbs.

Konzert in Scheibbs

Am Freitag, 10. Mai 2019, im kultur.portal, ab 19.30 Uhr

Freunde exzellenter Musik, besonders aber Jazzliebhaber kommen am Freitag auf ihre Rechnung, wenn ab 19.30 Uhr das „Kammerer OrKöster“ mit seinem Programm „Senf“ im kultur.portal auf der Bühne steht. Das Ensemble vereint sechs der interessantesten jungen Musikerinnen und Musiker aus allen Ecken der österreichischen und deutschen Musikszene. Der besondere Sound der Band wird geprägt durch die außergewöhnliche Besetzung: Bläsersektion mit zwei Posaunen, Altsaxophon und Trompete und Rhythmusgruppe mit Kontrabass und Schlagzeug. So kling die Band manchmal nach New Orleans, mal nach Blaskapelle, lässt Raum für intime Solopassagen oder spontane Themenwechsel und kann manchmal vor lauter Schwung kaum gebändigt werden. www.impulskultur.at

Trendforum in Wieselburg

Am Donnerstag, 9. Mai 2019, am Fachhochschul-Campus Wieselburg, ab 18 Uhr

Mobilität und Verkehr so zu gestalten, dass die Umwelt geschützt ist – das ist das Thema von Ernst Lung, dem Referenten des Trendforums am 9. Mai ab 18 Uhr im Audimax am Marketing Campus Wieselburg der FH Wiener Neustadt. Als Vertreter des Bundesministeriums für Verkehr, Innovation und Technologie wird er Strategien und Aktivitäten des Bundes vorstellen, die im Rahmen der Klima- und Energiestrategie „Mission 2030“ und dem Masterplan „Ländlicher Raum“ entwickelt wurden. Der Eintritt zu „Green Mobility — Die Mobilität der Zukunft!“ ist kostenlos. Anmeldung jedoch erbeten unter 07416/53000-290 oder greenmile@amu.at.

Handwerksfest in Reinsberg

Am Samstag, 11. und Sonntag, 12. Mai 2019, in der Burgarena Reinsberg, jeweils 10 bis 17 Uhr

Am Muttertags-Wochenende verwandelt sich die Burgarena Reinsberg wieder zum Schauplatz des alten Handwerks. „Oafoch kema & doa“ ist ein Fest für die ganze Familie, bei dem altes Handwerk gezeigt und ausprobiert werden kann. Die Besucher können sich an den zwei Tagen beispielsweise im Drechseln, Schmieden, Seile drehen und Körbe flechten versuchen.

Bezirksmostkost in Scheibbs

Am Sonntag, 12. Mai 2019, im Hause Aigner, ab 10 Uhr

Die Landjugend lädt am Muttertagssonntag zur Bezirksmostkost ins Hause Aigner in Scheibbsbach 30. Beginn ist um 10 Uhr mit einer Wortgottesfeier, Bezirkssensenmähen, Volkstanzaufführungen, Mostprämierung und Frühschoppen ab 10 Uhr. Ab 14 Uhr gibt es Musik mit den Ötscherland Buam und ein Kinderprogramm. Bereits am Freitag, 10. Mai feiert die Landjugend am selben Veranstaltungsort ab 20 Uhr die Birnbamparty.