Top-Events im Bezirk Scheibbs.

Ö3-Disco in Scheibbs

Freitag, 12. April, in der Stocksporthalle, ab 20 Uhr

Musik, Musik und noch mehr Musik gibt es am Freitag, 12. April, bei der Ö3-Disco in Scheibbs. Ö3-DJ Marco Jägert sorgt in der Stocksporthalle mit einem Mix aus den größten Partyhits von den 80ern bis heute für beste Stimmung. Licht- und Lasershow sowie Visuals machen den Partyabend perfekt. Das WarmUp beginn um 20 Uhr. Die Ö3-Disco startet um 22 Uhr. Eintritt bis 21 Uhr 6 Euro, danach 8 Euro.

Ostermarkt in Gaming

Samstag, 13. und Sonntag, 14. April, in der Kartause Gaming, jeweils von 10 bis 18 Uhr

Kunsthandwerk, Kulinarik und frühlingshafte Dekoration zum Osterfest finden die Besucher beim traditionellen Ostermarkt am 13. und 14. April in der Kartause Gaming. Jeweils von 10 bis 18 Uhr warten die zahlreichen Aussteller mit ihren Produkten auf. Für die kleinen Besucher gibt es am Sonntag um 15 Uhr ein fröhliches Osternestsuchen. Der Eintritt ist frei!

http://www.kartause-gaming.at

Ostermarkt in Oberndorf

Samstag, 13. und Sonntag, 14. April, am Straußenhof Halmer, jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Der Straußenhof Halmer lädt am 13. und 14. April zum Ostermarkt nach Baumbach in Oberndorf ein. 25 Aussteller sorgen mit Kunsthandwerk und regionalen Schmankerln für österliche Geschenkideen und Gaumenfreuden. Ein besonderes Erlebnis an beiden Tagen bietet die Straußenfütterung um 10.30 Uhr und 13.30 Uhr. www.straussenhof-halmer.at