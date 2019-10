Kabarett in Wieselburg

Freitag, 8. und Samstag, 9. November 2019, im Kulturhof Aigner in Bodensdorf, jeweils ab 20.30 Uhr

Am 8. und 9. November ist Michael Scheruga mit seinem neuen Programm „Neben der Spur“ im Kulturhof Aigner in Bodensdorf zu Gast. Scheruga verbindet dabei klassisches Theater-Kabarett mit konzertanter Rockmusik und schlüpft dabei sehr unterhaltsam in 14 verschiedene Rollen. Thematisiert werden die Sorgen eines Mannes im besten Alter.

Jubiläums-Stadl in Purgstall

Am Samstag, 9. November 2019 im Ramsauhof, ab 20 Uhr

Die Jessnitztaler aus St. Anton an der Jeßnitz feiern ihr 30-jähriges Jubiläum, die Holzkogl-Buam ihr 20-jähriges Jubiläum. Gefeiert wird daher am 9. November groß beim Jubiläumsstadl im Ramsauhof in Purgstall, wo man gemeinsam auf die erfolgreichen Jahrzehnte zurückblickt. Unterstützung bekommen die beiden Musikgruppen von Musikerkollegen der Gruppen Pöllaubergern und Party Krainern.

Kulturtage in Purgstall

8. bis 10. November 2019, im Rathaus Purgstall

Die Marktgemeinde Purgstall lädt von 8. bis 10. November zu den 24. Kulturtagen, heuer unter dem Titel „Das Buch das schönste, das kleinste,…“ Bei der Eröffnung am Freitag um 19 Uhr stehen zwei Lesungen am Programm. Zum einen liest die neunjährige Magdalena Salzmann aus ihrem Buch „Der Bücherwurm“, mit dem sie den zweiten Platz beim europäischen Literaturwettbewerb für Kinder und Jugendliche gewonnen hat. Zum anderen liest Eva Lugbauer „Schubladentexte“ ¬– also alte Texte, neue Texte, Buchstabensalate, Textschnipsel und Gedankenbrösel, die sich über die Jahre bei Eva Lugbauer angesammelt haben. Am Samstag steht ab 20 Uhr eine Kriminacht bei Kerzenschein am Programm. Helmut Scharner liest dabei aus seinem Buch „Mostviertler Jagd“, Beate Ferchländer bringt schwarzhumorige Krimischmankerl. Geöffnet ist die offene Bücherei mit Ausstellung, Kilmvorführungen und Präsentationen am Samstag und Sonntag von 15 bis 18 Uhr.

Theater in Scheibbs

Ab 8. November 2019, im kultur.portal Scheibbs, ab 19.30 Uhr

Am Freitag, 8. November steht um 19.30 Uhr die Premiere „Der Vaterschaftsprozess des Zimmermanns Joseph“, eine Komödie von Ephraim Kishon, am Programm. „Beim Theaterherbst wartet damit ein ungeheuer komisches Stück, das die biblische Geschichte gehörig auf den Kopf stellt“ verrät die Regisseurin Christina Meister-Sedlinger, die sich so wie die Crew auf die sieben Aufführungen im kultur.portal freut. Weitere Termine sind Samstag, 9. November um 19.30 Uhr, Sonntag, 10. November um 17 Uhr sowie Mittwoch, 13. bis Samstag, 16. November, täglich um 19.30 Uhr. www.impulskultur.at

Jubiläum und CD-Präsentation in Wieselburg

Samstag, 9. November 2019, im Schloss Weinzierl, ab 20 Uhr

Die Tschechen präsentieren bei ihrem Jubiläums-Konzert am 9. November Musik aus zwanzig Jahren und stellen ihre brandneue Jubiläums-CD vor. Auf dem Programm steht ein regelrechtes Brass-Feuerwerk mit speziell arrangierten Stücken, vom Kinderlied über Polka und Pop bis hin zum Balkan-Brass. www.dieTschechen.at