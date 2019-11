Zukunftswerkstatt in Wieselburg

Donnerstag, 28. November 2019, am FH-Campus Wieselburg, ab 18 Uhr

Billig, bunt, beständig: Plastik erleichtert das Leben, begegnet einem überall und ist nicht mehr wegzudenken. Doch das Leben in der Plastikwelt hat auch Kehrseiten: Die schlechte Abbaubarkeit der Kunststoffe, sich lösende, gesundheitsschädigende Zusatzstoffe und Mikropartikel gefährden ganze Ökosysteme sowie die menschliche Gesundheit. Aber wer ist schuld? Welche Folgen sind bereits sichtbar oder zu erwarten? Antworten auf diese Fragen liefert die Zukunftswerkstatt am Donnerstag, 28. November, ab 18 Uhr im AudiMax am Marketing Campus Wieselburg der FH Wiener Neustadt. Zu Gast sein wird dabei Filmregisseur Werner Boote. Bootes „Plastic Planet“ zählt zu den weltweit erfolgreichsten Dokumentarfilmen aller Zeiten. Im Anschluss an die Keynote gibt es wieder Raum für Fragen und Diskussionen. Der Eintritt ist frei. Anmeldung unter 07416/53000-290. Zur Einstimmung auf den Vortrag wird am 27. November um 19.30 Uhr der Dokumentarfilm „Plastic Planet“ vom Filmklub Wieselburg im Kino mal vier ausgestrahlt.

Barbara Hartl Fredi Jirkal spielt am 28. November in Gaming sein Programm „Wechsel Jahre“.

Fredi Jirkal-Kabarett in Gaming

Donnerstag, 28. November 2019, im Haus der Begegnung, ab 19.30 Uhr

In 20 Ehejahren wurde aus einem introvertierten, schüchternen, unattraktiven jungen Postler ein selbstbewusst, mutiger, noch immer unattraktiver alter Komiker, der öfter mit dem linken Fuß aufsteht. Dinge, die Fredi Jirka früher auf die leichte Schulter genommen hat, ärgern ihn jetzt maßlos. Was bei den Frauen die Menopause ist, wirkt sich bei Fredi Jirkal wie die Pubertät aus. Da gibt es natürlich genug Stoff, mit dem Jirkal in seinem Kabarett „Wechsel Jahre“ am 28. November im Haus der Begegnung für viele Lacher sorgen wird.

Reinhard Nowotny Insgesamt zeigen die Modellbahnfreunde Kienberg/Gaming an den kommenden zwei Wochenenden über 50 Züge. Ein Muss für große und kleine Modellbahnfreunde.

Modellbahnausstellung in Gaming

30. November/1. Dezember & 7./8. Dezember 2019, in der Kirchsteingasse 2, 13 bis 18 Uhr

Die Modellbahnfreunde Kienberg/Gaming laden an den nächsten beiden Samstagen und Sonntagen zur Modellbahnausstellung in die Kirchsteingasse 2 (neben der Kirche). Jeweils von 13 bis 18 Uhr sind über 50 vorbildgetreuer Züge zu sehen. Dabei bietet sich außerdem ein Besuch der Flammenden Kartausenweihnacht an, die zeitgleich stattfindet.

Caritas Chorleiter und Veranstalter freuen sich auf das diesjährige Caritas-Benefizkonzert in Steinakirchen: von links: Kaplan Yohanu Katru, Gertraud Ehrgott, Veronika Mauler (Agua Voigas), Monika Hörhan (Bezirkbäuerinnenchor), Sonja Schoder (Erlauftaler Knopf-Saiten-Musi), Franz Daurer (Sängerbund Neustift), Gabi Prömmer (Die Prömmerinnen) und Caritas-Regionalleiterin Elena Steinmaßl.

Caritas-Konzert in Steinakirchen

Sonntag, 1. Dezember 2019, in der Pfarrkirche, ab 15 Uhr.

Auch heuer lädt die Caritas zum Benefikonzert ein. Die Chöre Agua Voigas, Bezirksbäuerinnenchor, Sängerbund Neustift, sowie die Prömmerinnen und die Erlauftaler Knopf-Saiten-Musi stimmen unter dem Motto „s’Liacht is do“ die Besucher mit weihnachtlichen Liedern und Klängen auf Weihnachten ein. Eintritt: 8 Euro. Kinder bis 14 Jahren frei.

Lions Georg Roher, Daniela Faschingleitner, Pfarrer Daniel Kostrzycki, Andrea Wieland und Georg Bauer (von links) laden zum Lions-Adventkonzert am 1. Dezember um 17 Uhr in die Pfarrkirche Wieselburg.

Lions-Konzert in Wieselburg

Sonntag, 1. Dezember 2019, in der Pfarrkirche, ab 17 Uhr

Zum vierten Mal organisiert der Lions Club Wieselburg vor Weihnachten ein Konzert in der Pfarrkirche Wieselburg. Diesmal mit dem über die Bezirksgrenzen hinaus bekannten Chor „inwendig woarm“ aus Reinsberg. Termin ist am Sonntag, 1. Dezember, um 17 Uhr. Anschließend an das Konzert laden die Organisatoren Georg Roher und Günther Hütl wieder zum Zusammenstehen auf dem Kirchenplatz ein. Eine Gruppe der Stadtkapelle spielt Weihnachtslieder und es wird Punsch ausgeschenkt. Der Reinerlös kommt wohltätigen Zwecken zugute. Vorverkauf: 12 Euro (Raiffeisenbank, Sparkasse und Volksbank in Wieselburg, Trafik Stadler in Wieselburg, Gemeinde Reinsberg). Abendkassa: 14 Euro.