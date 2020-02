Auftaktkonzert in Wieselburg

Samstag, 15. Februar 2020, beim Ballonwirt Aigner, ab 21 Uhr

Gleich drei Bands treten beim ersten Konzert des Jahres 2020 beim Ballonwirt Aigner auf und starten das Kulturprogramm beim Aigner in Bodensdorf. Am Samstag, 15. Februar stehen KessKess, The Fictionplay und Elsa ab 20 Uhr auf der Bühne im Kulturhof und sorgen für einen Abend mit viel musikalischer Abwechslung. Ticktes gibt es auch auf www.noen.at/ticketshop.

Eisslalom in Göstling

Samstag, 15. Februar 2020, in Ybbststeinbach neben der B25, ab 8 Uhr

, ganztägig

Auch heuer lädt der MSC Göstling zum spike::peak nach Göstling. Spannung herrscht bei diesem Eisslalom, direkt neben der B25, nicht nur für die Fahrer der Autos, Motorräder und Buggys. Auch die Zuschauer kommen dabei voll auf ihre Kosten. Der Eisslalom wird auf einer 30 Zentimeter dicken Eisschicht gefahren. Die Fahrzeuge sind mit bis zu 32 Millimeter langen Spikes ausgestattet. Eis, Geschwindigkeit, Perfektion und Ehrgeiz lassen das spike::peak zu einem besonderen Motorsporterlebnis werden.

Familienkonzert in Oberndorf

Sonntag, 16. Februar 2020, in der Sporthalle, ab 14 Uhr

Der Musikverein Oberndorf bringt mit „Mimi & Musicus und das Geheimnis um den Maskenball“ am 16. Februar ein Konzert für die ganze Familie zur Aufführung. Beginn ist um 14 Uhr in der Sporthalle Oberndorf.