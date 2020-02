film.werk.statt in Scheibbs

Am Donnerstag, 20. Februar 2020 im kultur.portal, ab 19.30 Uhr

Die film.werk.statt Scheibbs von impuls.kultur zeigt im Rahmen der EU XXL Film-Reihe am 20. Februar den Film „Ballon“ . Der Film spielt in Thüringen im Sommer 1979: Die Familien Strelzyk und Wetzel haben über zwei Jahre hinweg einen waghalsigen Plan geschmiedet. Sie wollen mit einem selbst gebauten Heißluftballon aus der DDR fliehen. Doch der Ballon stürzt kurz vor der westdeutschen Grenze ab. Die Stasi findet Spuren des Fluchtversuchs und nimmt sofort die Ermittlungen auf – ein Wettlauf gegen die Zeit beginnt. www.impulskultur.at

Ursula Strauss in Reinsberg

Am Freitag, 21. Februar 2020, im Musium, ab 19.30 Uhr

Am 21. Februar steht im Musium in Reinsberg ein Abend mit Ursula Strauss, Katharina Hohenberger und Valerie Sajdik am Programm. Strauss gibt Texte aus verschiedenen Biografien, wie aus jener von Alice Schwarzer und über die grandiose wie leidenschaftliche Romy Schneider zum Besten. Dazu gibt es passende Musik. Katharina Hohenberger und Valerie Sajdik präsentieren Stücke aus dem Programm „Je ne regrette goar nix“ , welches sie 2019 im Radio Kulturhaus in Wien uraufgeführt haben. Sie gehen den Gemeinsamkeiten und den Unterschieden zwischen dem Wienerlied und dem Chanson gesanglich auf den Grund. Mitsingen ist gerne erwünscht.

Tickets und weitere Informationen findet man unter www.kulturhof.reinsberg.at.

Theater in Gresten

Ab Samstag, 22. Februar 2020, im Pfarrsaal

Das Pfarrtheater Gresten bringt heuer das Stück „Der Hypochoner“ zur Aufführung. Die Farce in 2 Akten von Fritz Schindlecker wird im Pfarrsaal erstmals am Faschingsamstag, 22. Februar um 19.30 Uhr aufgeführt. Weitere Aufführungstermine sind Faschingsonntag, 23. Februar (14.30 Uhr), Freitag, 28. Und Samstag, 29. Februar (jeweils 19.30 Uhr). Im rasanten Stück geht es um eingebildete Krankheiten, Erbschleicherei, Schamanentum, Bio-Winzerei. Für einen lustigen und kurzweiligen Abend ist gesorgt. Karten um 10 Euro (Erwachsene) bzw. 5 Euro (Kinder) sind im unter anderem im Pfarrhof erhältlich.

Faschingsumzüge im Bezirk

Scheibbs

Am Sonntag, 23. Februar 2020, in Randegg und Scheibbs

Faschingsstimmung ist angesagt! Am Faschingsonntag, 23. Februar startet um 13.15 Uhr der Randegger Faschingsumzug. 22 Wägen und Fußgruppen sind bis jetzt bereits angemeldet. Zahlreiche Zuseher sind gerne gesehen! Auf zahlreiche Zuseher hofft man auch beim Vorstadtumzug der Faschingsgilde Heuberg-Saffen in Scheibbs. Der Umzug startet um 14 Uhr beim Gasthaus Schnabl in Heuberg und zieht nach Saffen. Der Ausklang erfolgt beim Saffenwirt.