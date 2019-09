Konzert in Scheibbs

Am Samstag, 5. Oktober 2019, ab 19.30 Uhr, im kultur.portal

Matthias Bartolomey (Cello) und Klemens Bittmann (Geige & Mandola) präsentieren am 5. Oktober im kultur.portal Scheibbs ihr drittes Album „Dynamo“. Für ihre in der klassischen Musiktradition verankerten Instrumente haben die beiden ihre eigene musikalische Welt erschaffen. Mit innovativen Ansätzen, Ideenreichtum und ihrer eigenständigen Note haben sie schon in ihren ersten beiden Veröffentlichungen mehr als überzeugt. Mit ihrem dritten Album sind BartolomeyBittmann nun endgültig in ihrem ganz eigenen Klang angekommen. www.impulskultur.at.

Benefizmatch in Scheibbs

Am Sonntag, 6. Oktober 2019, am Fußballplatz, ab 16 Uhr

Der Verein Willkommen in Scheibbs lädt am 6. Oktober zum Benefizmatch „Hochwürden & Co. spielt gegen Asylwürdige & Co.“ Das Match findet auf dem Scheibbser Fußballplatz statt. Anpfiff ist um 16 Uhr. Der Erlös fließt in die Finanzierung der fünf Deutschkurs-Module, die der Verein von März bis Dezember 2020 in Puchenstuben durchführen wird.

Verein Willkommen Das Organisationsteam des Benefiz-Fußballmatches lädt am 6. Oktober ab 16 Uhr auf den Scheibbser Fußballplatz.

Tag der offenen Tür in Gaming

Am Sonntag, 6. Oktober 2019, in der Brauerei der Kartause Gaming, 13 bis 18 Uhr

Das Kartausen Bräu lädt am Sonntag, 6. Oktober, von 13 bis 18 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Dabei erwarten die Besucher Führungen durch die neuen Räumlichkeiten der Privatbrauerei. Diese wurde in den vergangenen Monaten um rund zwei Millionen in bislang ungenutzten Räumen der Kartause errichtet und mit modernster Technik in Sachen Bierbrauen ausgestattet. Neben den Führungen lädt Braumeister Harald Tiefenbacher die Gäste zur gratis Bierverkostung ein.

Familienfest in Wieselburg

Am Sonntag, 6. Oktober 2019, am Messegelände, 10 bis 17 Uhr

Spiel, Action und jede Menge Spaß gibt es beim Familienfest "kidsMania" am 6. Oktober in Wieselburg. Ab 10 Uhr laden Stationen wie Schwerelosigkeitssimulator, Kletterturm und Bungee Trampolin zum Mitmachen ein. Außerdem gibt es Zauberer, Ballonkünstler und Kasperl sowie eine Preisverlosung. Außerdem präsentieren Arbeiterkammer NÖ und ihre Partner sich und ihren Wirkungsbereich. Der Eintritt ist frei.

Mostherbst in Göstling

Sonntag, 6., 13. und 20. Oktober 2019, am Bauernhof Ablaß in Hochreith, ab 13.30 Uhr

Am Bauernhof Ablaß der Familie Wolfgang und Heidi Zettel in Hochreit findet am Sonntag, 6. Oktober, um 13.30 Uhr, der Auftakt zum 19. Ablasser Mostherbst statt. Den gemütlichen Nachmittag gestaltet die Gruppe „SpielbeReith“ musikalisch. Am Sonntag, 13. Oktober findet im Rahmen des Festes das traditionelle Ybbstaler Haltertreffen mit der „Ablasser Tanzlmusi“ und der Gruppe „d‘Kiahmöcha“ statt. Am dritten Sonntag, den 20. Oktober klingt der Mostherbst mit dem Dürrensteintrio aus. Eintritt frei.