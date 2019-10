Bau & Energie in Wieselburg

Freitag, 18. Oktober (9 bis 18 Uhr), Samstag 19. und Sonntag, 20. Oktober 2019 (9 bis 17 Uhr), am Wieselburger Messegelände

Auch heuer präsentiert die Messe „Bau & Energie“ von 18. bis 20. Oktober aktuelle Themen aus den Bereichen Bauen, Energie und Wohnen. Besonderer Focus liegt heuer auf den Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Lebensqualität. Dabei werden innovative Ideen vorgestellt. Auch technische Neuheiten wie die VR-Brille, die es möglich macht, den Bauplan dreidimensional zu erleben, können die Messebesucher ausprobieren.

Tage der offenen Tür in Purgstall

Am Samstag, 19. Oktober 2019, 11 bis 17 Uhr, und Sonntag, 20. Oktober 2019, 10 bis 17 Uhr

Die Lebenshilfe NÖ und die Schule Rogatsboden präsentieren sich am Samstag, 19. und Sonntag, 20. Oktober am Standort in Rogatsboden. Es gibt ein spezielles Kinderprogramm, einen Blutspendebus, eine Schmankerlstraße von pikant bis süß, Tombola und einen Spielzeugflohmarkt des Elternvereines. Die Besucher können den Betrieb in den Werkstätten kennen lernen und Produkte aus sämtlichen Werkstätten der Lebenshilfe Region Mostviertel – wie etwa der Scheibbser Keramik oder der Werkstätte Kemmelbach – erwerben. Die Veranstaltung beginn mit einem Festakt am Samstag um 11 Uhr im Festzelt.

Konzert in Scheibbs

Am Sonntag, 20. Oktober 2019, in der Klosterkirche, um 17 Uhr

Unter dem Titel „Apropos Klassik hören.sehen.genießen“ gibt das Kammereorchester Scheibbs unter der Leitung von Judith McGregor am 20. Oktober in der Klosterkirche Scheibbs ein Konzert. Auf dem Programm stehen Werke von Edvard Grieg, Wolfgang Amadeus Mozart, Arvo Pärt und Joseph Haydn. Karten sind im Vorverkauf bei den Sparkassen Scheibbs, Purgstall und Wieselburg, der Volksbank Scheibbs, Raiffeisenbank Scheibbs und den Buchhandlungen Ebner und Widhalm in Scheibbs erhältlich. Abendkassa: 18 Euro. Kinder bis 14 Jahre frei.

Konzertmatinee in Wieselburg

Am Sonntag, 20. Oktober 2019, im Schloss Weinzierl, um 11 Uhr

Bei einer Konzertmatinée am 20. Oktober, geben das Altenberg Trio Wien und Amiram Ganz Meisterwerke von Schubert, Korngold und Haydn im Festsaal des Schlosses Weinzierl zum Besten. Das Trio präsentiert im Rahmen der Veranstaltung auch eine Doppel-CD mit Live-Mitschnitten vom Musikfest 2019 und stellt das Programm des Musikfestes des nächsten Jahres vor. Das Altenberg Trio ist ja Leiter des Musikfestes Schloss Weinzierl. Karten sind bestellbar unter 0664/1021198 und abzuholen am Konzerttag ab 10.15 Uhr im Schloss gegen eine freie Spende. Der Reinerlös kommt dem Musikfest zugute.