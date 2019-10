Comedian Vocalists in Steinakirchen am Forst

Freitag, 25. Oktober 2019, im Kultursaal, ab 20 Uhr

Viva la Musica, der Förderverein der Musikschule und Musikvolksschule Steinakirchen, lädt am 25. Oktober zum Konzert mit den Comedian Vocalists in den Kultursaal. Auf die Besucher wartet ein unterhaltsamer Abend mit den Comedian Vocalists, einem Vokalensemble mit Klavierbegleitung im Stil der Comedian Harmonists. Telefonische Kartenreservierung unter 07488/71325-11. Kartenhotline am Veranstaltungstag von 17 bis 20 Uhr: 0677/61773900.

Feuerwehrheuriger in Gaming

Von 25. bis 27. Oktober 2019 beim Feuerwehrhaus Gaming

Die Freiwillige Feuerwehr lädt von Freitag bis Sonntag zum Heurigen ins Feuerwehrhaus. Neben dem traditionellen Heurigenbetrieb am Freitag ab 14 Uhr sowie Samstag und Sonntag ab 11 Uhr steht am Freitag um 14 Uhr außerdem eine geführte Wanderung auf dem GeBIERgsweg und eine Bierverkostung (20 Uhr) am Programm, am Samstag lädt man zur Weinverkostung (20 Uhr).

Blue Monday Night in Wieselburg

Am Montag, 28. Oktober 2019, beim Ballonwirt Aigner in Bodensdorf, ab 20.30 Uhr

Am 28. Oktober geht die Blue Monday Night in seine neue Saison. Ab 20.30 Uhr startet die Opening Session beim Ballonwirt Aigner. Bei der Auftaktveranstaltung sorgt die Blue Monday Night Band für den passenden Session-Sound.