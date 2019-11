Krampusspektakel in Oberndorf an der Melk

Am Samstag, 16. November 2019, am Sportplatz, ab 18 Uhr

Eines der größten Krampusspektakel Niederösterreichs bietet der Kulturverein Burmühle gemeinsam mit dem SVO Oberndorf: 20 Gruppen mit mehr als 300 Krampussen und Hexen aus ganz Österreich werden am Samstag, 16. November, ab 18 Uhr, im Ort ihr höllisches Unwesen treiben. Beim Event werden Krampus-Gruppen aus Niederösterreich, Oberösterreich, Salzburg und der Steiermark auf dem Parkplatz vor dem SVO-Vereinsgebäude ihre Shows präsentieren. Im Kinderbereich zeigen sich die Krampusse von ihrer lieben Seite. Ab 21.30 Uhr gibt es eine After-Show-Party mit Sound Controllers und DJ Moses.

Hobbykunstausstellung in Gaming

Freitag, 15. November 2019, 16.30 bis 20 Uhr, Samstag, 16. und Sonntag, 17. November, 10 bis 18 Uhr

, im Haus der Begegnung

Im Haus der Begegnung in Gaming findet von 15. November bis 17. November die Ausstellung der Hobbykünstler und Naturfreunde statt. Am Freitag von 16.30 bis 20 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr werden liebevoll gefertigte Handwerksstücke und beeindruckende Fotos ausgestellt. Gleichzeitig findet im alten Feuerwehrhaus die Modellbahnausstellung der Modellbahnfreunde statt.

Bio Österreich Messe in Wieselburg

Am Sonntag, 17. und Montag, 18. November 2019, am Messegelände, jeweils 9 bis 17 Uhr

Der 17. und 18. November stehen am Messegelände Wieselburg ganz im Zeichen der Bio Österreich. Rund 180 Aussteller werden bei der Spezialmesse für Produkte und Lebensmittel in Bio-Qualität erwartet. Sie informieren über biologisches Esse, Kaufen, Kleidung, Gärtnern, Bewirtschaften, Genießen, Urlaub und Gastronomie beziehungsweise bieten ihre Waren an. Ergänzt wird das Angebot von Vorträgen und Workshops. www.messewieselburg.at