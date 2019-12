Lesung in Scheibbs

Freitag, 27. Dezember 2019, in der Buchhandlung Ebner, ab 19 Uhr

Am 27. Dezember liest Anton Brüschweiler in der Buchhandlung Ebner aus seinem Buch „AntWort – die Wahrheit des Absurden“. In 40 Kurzgeschichten würdigt Brüschweiler den Irrsinn der Welt und verunsichert mit seinen absurden Geschichten die Leser ebenso, wie er sie begeistert und hat sich damit eine treue Fangemeinde erschrieben.

„Die Nacht“ in Lackenhof

Samstag, 28. Dezember 2019, bei der Schirmbar bei der Talstation Großer Ötscher, ab 14 Uhr

Um 14 Uhr stimmt DJ Johnny Leb auf die Nacht bei der Schirmbar am Ötscher ein. Im beheizten Zelt steht ab 14.30 Uhr Ballone modellieren, eine Zauber- und Riesenseifenblasenshow mit Dr. Bubbles sowie eine Kinderdisco mit Animation am Programm. Näheres zum Programm: www.oetscher.at.

Jahres-Abschlusskonzert in Wieselburg

Samstag, 28. Dezember 2019, beim Ballonwirt Aigner in Bodensdorf, ab 20 Uhr

Rock’n‘Roll mit „The Teddy Boys“ steht heuer beim Jahres-Abschlusskonzert am 28. Dezember beim Ballonwirt Aigner am Programm. Die Band spielt Hits der 50er von Chuck Berry, Gene Vincent, Bill Haley, Little Richard und einige mehr.