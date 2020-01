Trendforum in Wieselburg

Freitag, 10. Jänner 2020, am Fachhochschulcampus Wieselburg, um 18 Uhr

Das nächste Trendforum am 10. Jänner widmet sich dem Thema „Neuartige Lebensmitttel: Novel Food – die Zukunft des Essens?“. Klaus Riediger von der Agentur für Gesundheit- und Ernährungssicherheit nimmt in seinem Vortrag Bezug auf Beispiele für neuartige Lebensmittel wie Chiasamen und Chiasamenöl, aber auch Mikroalgenöle aus neuen Algenkulturen sowie Lebensmittel aus Insekten und Kaffeekirschen. Wer sich also schon einmal gefragt hat, was Novel Food ist, wo es herkommt und was überhaupt essbar ist, ist bei diesem Vortrag am Fachhochschulcampus Wieselburg richtig. Die Teilnahme zur Veranstaltung ist kostenlos. Anmeldung erbeten unter 07416/53000.

Musikerball in Purgstall

Samstag, 11. Jänner 2020, im Gasthaus Teufl, ab 20.30 Uhr

Die Werkskapelle Busatis lädt am 11. Jänner zum Ball in das Gasthaus Teufl, der heuer unter dem Motto „Wilder Westen“ steht. Jungmusiker der Werkskapelle haben dafür um 20.30 Uhr eine Eröffnungspolonaise einstudiert. Danach begleitet die Musikgruppe „RK-Music“ durch den Abend. Für Unterhaltung sorgen außerdem eine Mitternachtseinlage und eine Tombola.

Feuerwehrball in Reinsberg

Samstag, 11. Jänner 2020, im Musium, ab 20.30 Uhr.

Die Freiwillige Feuerwehr Reinsberg lädt zur Nacht der Feuerwehr ins neue Musium. Die Eröffnung übernimmt die Volkstanzgruppe Ybbsitz mit einer Darbietung um 20.30 Uhr. Für Musik, Tanz und Unterhaltung sorgt anschließend die Musikgruppe VolXpop.