Guten Morgen Österreich aus Wieselburg

Am 17. September 2019 vom Francisco Josephinum und am 20. September vom Volksfestplatz 2, jeweils 6.30 bis 9.30 Uhr

Der ORF hat in der dieswöchigen Morgenshow „Guten Morgen Österreich“ die Gemeinden Wieselburg und Wieselburg-Land im Visier. Austragungsort der Guten Morgenshow am Dienstag ist das Francisco Josephinum (Wieselburg-Land) und am Freitag der Volksfestplatz 2 (Wieselburg Stadt). Die eingespielten Beiträge wurden bereits gedreht. Zu sehen sein werden Szenen von einer Ballonfahrt, vom Francisco Josephinum anlässlich des 150 Jahr-Jubiläums, vom Marktschloss, von der Stadtpfarrkirche und einiges mehr. Zu sehen ist die Sendung jeweils live von 6.30 bis 9.30 Uhr im ORF2.

Don Kosaken Chor in Göstling

Samstag, 21. September 2019, um 19 Uhr in der Pfarrkirche

Georg Geers Der Don Kosaken Chor gastiert am 21. September in der Göstlinger Pfarrkirche.

Der Don Kosaken Chor Serge Jaroff, geleitet von Wanja Hlibka, sorgt am 21. September in der Pfarrkirche für ein eindrucksvolles Klangerlebnis. Ab 19 Uhr bietet der stimmgewaltige Chor ein außergewöhnliches Repertoire von festlichen Gesängen, über Volksweisen bis zu klassischen Kompositionen. Zu hören sind auch Stücke wie Ave Maria, Eintönig kling das Glöcklein oder Ich bete an die Macht der Liebe und Klassisches von Tschaikowski und einigen mehr. Karten sind im Pfarramt Göstling, der Trafik Neimer, bei den Pfarrgemeinderäten und an der Abendkassa (17 Euro) erhältlich.

Klingendes Ötscherreich in Gaming

Am Samstag, 21. September 2019, um 19 Uhr in der Kartause

Am 21. September findet zum dritten Mal die Veranstaltung „Klingendes Ötscherreich“, veranstaltet von der Rundumzianabergmusi aus Gaming und der Kartause Gaming, statt. Im Vordergrund steht dabei die echte unverfälschte Volksmusik und die Freude an der Geselligkeit. Aufgespielt wird heuer von Jung‘s Gemüse, Lackenhofer 3er Blech, Ötscherländer Dreigesang und YbbstalerStreich. Zuerst findet ein offizielles Konzert in der Bibliothek der Kartause statt. Anschließend sind die Musikgruppen im Restaurant der Kartause zu hören.

Landjugendfest und Wandertag in Scheibbs

Am Samstag, 21. und Sonntag, 22. September 2019 im Hause Klett

Landjugend Scheibbs Die Landjugend Scheibbs lädt am 21. und 22. September ins Hause Klett. Knieend: die Volkstanzgruppenleiter Anita Scharner und Hannes Thomasberger sowie die Landjugendleiter Andreas Gruber und Katharina Ekker.

Die Landjugend Scheibbs lädt am 21. und 22. September ins Hause Klett (Brandstatt 141) bei Familie Thomasberger. Am Samstag findet um 20 Uhr die Gipfeldisco mit Musik von den Soundbeatz statt. Der Sonntag beginnt mit einem Wortgottesdienst um 10 Uhr. Danach gibt‘s Frühschoppen mit dem Schleierfall Duo, Musik mit den Holzkogl Buam, Vorführungen der Kindervolkstanzgruppe Scheibbs, der Volkstanzgruppe Biberbach und der Schuhplattlergruppe Göstling sowie ein Kinderprogramm. Außerdem steht für Wanderfreudige eine sechs Kilometer lange Wanderstrecke zur Verfügung (nicht kinderwagentauglich).

Maskenausstellung in Randegg

Am Samstag, 21. und Sonntag, 22. September 2019, im Meierhof Perwarth

Die Mostviertler Grom Teufeln laden am 21. und 22. September in den Meierhof Perwarth nach Randegg zur 13. Maskenausstellung ein. Hierbei erfahren die Besucher alles rund um das „Krampus-Brauchtum“. Dazu stehen 20 Aussteller aus drei verschiedenen Bundesländern, darunter auch Maskenausstatter, Schnitzer sowie Pyrotechniker zur Verfügung. Die Maskenausstellung startet am Samstag ab 12 Uhr und am Sonntag, ab 10 Uhr.