Sharona feiert in Wieselburg

Am Samstag, 2. November 2019, ab 21 Uhr, im Kulturhof Aigner

Seit 15 Jahren existiert die Gruppe „Sharona“. Seit 15 Jahren lautet das Motto der drei Bandmitglieder Stefan Niklas am Schlagzeug sowie René Nesyba und Bernhard Bauer an der Gitarre und Gesang „Den Beat zelebrieren und den Flow spüren!“. Und das wird auch bei ihrem Jubiläums-Auftritt am 2. November im Kulturhof beim Ballonwirt Aigner in Bodensdorf so sein. Mit virtuoser Selbstverständlichkeit interpretieren Sharona Lieblings-Oldies und tauchen manchmal auch in ungewöhnliche Klangwelten ab. Mit einem Augenzwinkern und Humor geben Sharona ihre Musik zum Besten.

Jubel-Sonntage in Oberndorf

Am Sonntag, 3. November 2019, 15 bis 17 Uhr, im Kinderbuch-Haus

Im Kinderbuch-Haus in Oberndorf an der Melk wird gefeiert. Allerdings braucht man dafür im Kinderbuch-Haus kein Jubiläum. Jubeln geht auch ohne Jubiläum. An acht Sonntagen (jeweils am ersten Sonntag im Monat außer im Jänner) ist jeweils von 15 bis 17 Uhr ein bekannter österreichischer Kinderbuch-Künstler zu Gast, der ein Buch und eine gestalterische Technik vorstellt. Danach gibt es einen Workshop mit den Kindern und ihren Familien. Am 3. November stellt Winfried Opgenoorth das Buch „Valerie und die Gutenachtschaukel“ vor. www.kinderbuchhaus.at