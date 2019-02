Top-Events im Bezirk Scheibbs.

Grestner Bauernball im Schliefauhof

Samstag, 9. Februar, ab 20.30 Uhr im Schliefauhof in Randegg

Der Ortsbauernrat und die örtliche Arbeitsgemeinschaft der Bäuerinnen von Gresten laden am 9. Februar ab 20.30 Uhr zum traditionellen Grestner Bauernball in den Schliefauhof/Gasthaus Obermüller nach Randegg ein. Für Unterhaltung sorgen die Gruppe Mostviertel Power, die Grestner Volkstänzer der Landjugend, sowie die Wiesergrabler Schuhplattler. Aber auch die Mitternachtsshow der Bäuerinnen verspricht besonders gute Unterhaltung. Man darf also gespannt sein.

Als erster von drei Filmen der EU XXL-Filmserie ist in Scheibbs der Streifen "Ein Dorf sieht schwarz" zu sehen. | filmladen



Filmreihe EU XXL in Scheibbs

Donnerstag, 7. Februar, ab 19.30 Uhr im kultur.portal

Filmfreunde aus Scheibbs und Umgebung freuen sich Jahr für Jahr auf die europäische Filmserie EU XXL, in deren Rahmen der Scheibbser Kulturverein im kultur.portal wieder Kinofilme zeigt. Heuer liegt der Schwerpunkt des Programms auf dem großen Filmland Frankreich. Als erster von drei Filmen ist am 7. Februar der Streifen „Ein Dorf sieht schwarz“ zu sehen, gefolgt von „Familie zu vermieten“ am 14. Februar und „Eine bretonische Liebe“ am 21. Februar. Als Draufgabe zeigt die film.werk.statt am 28. Februar den Film „Ein wilder Sommer - die Wachausaga“ von Anita Lackenberger. Beginn der Filmvorführungen ist jeweils 19.30 Uhr. www.impulskultur.at