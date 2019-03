Top-Events im Bezirk Scheibbs.

Faschingdienstag im Bezirk Scheibbs

Dienstag, 5. März

Im ganzen Bezirk herrscht am Faschingdienstag noch einmal ausgelassene Faschingsstimmung. Umzüge gibt es an diesem Tag beispielsweise noch in Göstling, Lunz am See, Oberndorf, Purgstall, Scheibbs und Wieselburg. Beginn ist in Göstling um 9 Uhr am Dorfplatz wo ein Umzug der Kinder, Ladenspiel und Schatz-Buddeln im Schnee für Erwachsene auf die Besucher warten.

In Lunz wird der Kirchenplatz ab 8 Uhr von Faschingsnarren belagert. Kindergarten- und Schulkinder ziehen auch hier durch den Ort. In Oberndorf startet nach dem Rummel ab 10 Uhr auf der Gemeindewiese um 14 Uhr ein Faschingsumzug. Zeitgleich startet der Umzug in Purgstall. Die Kindergartenkinder Flecknertorgasse in Scheibbs sind ab 10.30 Uhr verkleidet unterwegs.

Die Stadtgemeinde Scheibbs wartet außerdem mit einem kleinen Umtrunk auf. Der Faschingsumzug in Wieselburg geht von 10 bis 12 Uhr am Hauptplatz über die Bühne. Die Durchfahrt ist in dieser Zeit gesperrt. In Steinakirchen feiert man den Faschingsausklang schon traditionsgemäß musikalisch im Kultursaal ab 16 Uhr. Und auch in Wang lässt man die närrische Zeit mit einem Kinderfasching im Gasthaus Luger ausklingen.

Ausstellung in Scheibbs

Von Freitag, 8. bis Freitag, 22. März, im Rathaus

Die eigene Wohnung mit Aquarellen zu gestalten war für Annelie Reichl-Wewe der Auslöser fürs Interesse am Malen. Nach einem frustrierenden Kurzkurs im Aquarellieren wurde Youtube zu ihrem Klassenzimmer. Josef Reisinger und Heinz Schweizer beeinflussten sie in ihrem Werdegang. Nun zeigt sie ihre schönsten Aquarelle mit Motiven aus dem Mostviertel. Zu sehen ist die Ausstellung von Freitag, 8. März bis 22. März während der Amtsstunden: Mo 8-12 und 13.30-16 Uhr, Di 8-12 und 13.30-18 Uhr, Mi 8-12 Uhr, Do 8-12 und 13.30-16 Uhr, Fr 8-13 Uhr.

Benefizveranstaltung "frauen.stimmen" in Scheibbs

Freitag, 8. März, ab 19.30 Uhr im kultur.portal

Anlässlich des Weltfrauentages findet am 8. März im kultur.portal unter dem Titel „frauen.stimmen“ ein Abend mit Interviews, Lesungen und Musik statt. Das Programm gestalten Sara Zlanabitnig, Gloria Amesbauer, Milly Groz. Der Erlös kommt dem Frauenhaus Amstetten zu gute.

The Knutshers in Wieselburg-Land

Freitag, 8. März, ab 20 Uhr im Kulturhof beim Ballonwirt Aigner

Alex Dolphin und Stephanie Balih machen gemeinsam als „The Knutshers“ am Freitag, 8. März mit ihrer „Ich bin Natur“-Tour Station beim Aigner in Bodensdorf. Ab 20 Uhr erwartet das Publikum ein multivisuelles Pop-Konzert mit faszinierenden Naturaufnahmen auf einer riesigen Leinwand als Bühnenbild. Karten um 15 Euro im Vorverkauf über Ö-Ticket oder Ballonwirt Kulturhof Aigner oder an der Abendkassa um 19 Euro.