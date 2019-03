Top-Events im Bezirk Scheibbs.

Lions-Flohmarkt in Wieselburg

Samstag, 30. März, 9 bis 16 Uhr und Sonntag, 31. März 2019, 9 bis 14 Uhr in den Messehallen

Der Lions Club Wieselburg lädt am 30. und 31. März zum 46. Erlauftaler Lions Flohmarkt in die Wieselburger Messehallen, wo alte, beziehungsweise gebrauchte Gegenstände wie Haushaltswaren, Textilien, Spielzeug, Sportgeräte, Kinderwägen, Bücher, Taschen Werkzeug und vieles mehr ihre Besitzer wechseln. Das Geld, das die Lions Mitglieder mit dem Flohmarkt einnehmen, dient zur Gänze der Unterstützung von Jugendförderung und Wohltätigkeitsprojekten in der Region.

„Findling“-Konzert in Scheibbs

Samstag, 30. März 2019, um 19.30 Uhr in der Klosterkirche

Die Tiroler Dialektgruppe Findling gibt am 30. März in der Klosterkirche Scheibbs ein Konzert. Lebendig, feinfühlig, intensiv und nachdenklich - so ist ihre Musik am besten zu beschreiben. Zwischen Liedermachertum und neuer Volksmusik, mit Anklängen von Folk und Pop, gehen die sechs Musikerinnen und Musiker einen eigenständigen Weg in der musikalischen Landschaft der Dialektmusik. Karten gibt es nur an der Abendkassa um 10 Euro.

„Opfekompott“ in Gresten

Samstag, 30. März 2019, um 20 Uhr in der Kulturschmiede

Der Verein Kulturschmiede Gresten lädt am Samstag, 30. März um 20 Uhr zum Musikkabarett mit Opfekompott und ihrem Programm „söwa gmocht“ ein. Dabei werden Heimat, Liebe, Hektik und Stress gekonnt in Rock, Blues und Volksmusik verpackt und aufs Korn genommen.

Mit ihren Texten regen sie zum Nachdenken an, bringen aber auch zum Schmunzeln.