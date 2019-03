Top-Events im Bezirk Scheibbs.

Reisebericht in Scheibbs

Freitag, 5. und Samstag, 6. April im kultur.portal, jeweils um 19.30 Uhr

Der Purgstaller Bernhard Hauptmann war 2018 mit seinen beiden Freunden Dominik Neugebauer und Thomas Reith fünf Monate lang auf dem Pacific Crest Trail unterwegs. Dieser ist ein 4.300 Kilometer langer Weitwanderweg an der Westküste Amerikas. Von der mexikanischen Grenze führt der Weg durch die Wüste Südkaliforniens und über die verschneiten Berggipfel der High Sierra. Danach geht es weiter über den Höhenzug der Kaskadenkette in Oregon und Washington bis hin zur kanadischen Grenze. Am Freitag und Samstag berichten die drei Freunde in einem multimedialen Reisebericht von ihren Erlebnissen auf dem Weg von Mexiko nach Kanada.

www.impulskultur.at

Tag der offenen Tür in Wieselburg

Samstag, 6. April, von 10 bis 16 Uhr am Fachhochschul-Campus Wieselburg

Der Campus Wieselburg der Fachhochschule Wiener Neustadt öffnet am 6. April von 10 bis 16 Uhr seine Türen. Am Programm stehen Vorstellung aller Studiengänge, individuelle Studienberatung, Campus-Touren, Vorstellung der Labore inklusive VR-Simulationen und Eyetracking sowie Alumni Lounge und jede Menge Verkostungsmöglichkeiten. 15 Projektgruppen präsentieren zudem ihre Projekt. Neu ist heuer der Science Slam der Bachelor-Studierenden. Von 11 bis 12 Uhr und 13 bis 14 Uhr gehört den Projektgruppen des sechsten Semesters die Bühne, um die wichtigsten Stationen und Erkenntnisse aus dem fast abgelaufenen Projektjahr auf kreative Weise zu präsentieren. www.amu.at

Family-Day zum Abschluss am Hochkar

Samstag, 6. April, ab 11 Uhr in Göstling am Hochkar

Mit einem bunten Family-Day und der größten Schnee-Schatzsuche Niederösterreichs feiert das Hochkar am 6. April das Saisonende. 100 Schatzkisten warten am Hochkar ab 11 Uhr darauf, von den Kindern ausgegraben zu werden. Darin enthalten sind viele großartige Preise, wie etwa der Hauptpreis, ein Familienwochenende im JUFA Hotel Hochkar Sport Resort und zahlreiche weitere Sachpreise. Im Anschluss laden die Hochkar Wirte zu Grill-Spezialitäten in ihre Gaststätten. Ebenso wird Grill-Doppelweltmeister Adi Matzek am Grill stehen.