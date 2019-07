Top-Events im Bezirk Scheibbs.

Konzert zum Auftakt der Intertonale

Samstag, 6. Juli, 20 Uhr am Scheibbser Rathausplatz

Die Intertonale Scheibbs findet heuer von 6. bis 12. Juli statt. Gleich vier Ensembleleiter eröffnen das Musikseminar mit einem gemeinsamen Konzert am Rathausplatz. Einmal mehr dreht sich bei der Intertonale sowie den parallel stattfindenden, kostenlosen

Kreativ-Workshops der Aktionstage Anfang Juli in Scheibbs wieder alles um die Horizonterweiterung in Sachen Musik und Kunst. Heuer wird die Eröffnung zu einem Festival, denn mit Alicia Edelweiss, Monobrother feat. B. Visible und Vincent Pongracz treten gleich vier Ensembleleiter am Rathausplatz auf, um gemeinsam ein musikalisches Feuerwerk zu entzünden. Unterstützt werden sie dabei vom lokalen Support, dem Chor Agua Voigas. Außerdem bei der Intertonale: Bernhard Hammer von Elektro Guzzi sowie die slowenische Ausnahmepianistin Kaja Draksler. Während die Ensembles an ihrer Musik arbeiten, bewegen sich die Soundkünstlerinnen und diesjährigen Artists in Residence Hui Ye und Julia Tazreiter nomadisch durch Scheibbs. Projektleiter Gerald Zagler vom Kulturverein Proberaum Scheibbs, lädt zum großen Eröffnungskonzert am Samstag, 6. Juli, ab 20 Uhr, und zur Teilnahme an der Intertonale sowie den Aktionstagen in den Räumlichkeiten des ehemaligen Schülerheims ein. Auf die Kursteilnehmer und die Besucher warten wieder inspirierende Workshops und täglich mitreißende, öffentlich zugängliche Sessions bei freiwilliger Spende. Jeder Abend wird mit einem Konzert eines Ensembleleiters eröffnet. Danach ist die Bühne frei zum gemeinsamen Musizieren.

Am 12. Juli findet die abschließende Werkschau der Ensembles in der Kletterhalle statt.

Infos & Anmeldung zu den Aktionstagen (8. bis 12. Juli) auf www.intertonale.at.

70-Jahr-Jubiläum der Landjugend Purgstall

Samstag, 6. Und Sonntag, 7. Juli in Zehnbach (Erb 7) bei Purgstall

Die Landjugend und die Volkstanzgruppe Purgstall feiert mit einem gemeinsamen Volkstanzfest in Zehnbach (Erb 7) das 70-jährige Jubiläum der Landjugend. Am Samstag sorgt die Musiker von Volkxpop ab 20.30 Uhr für beste Stimmung. Mit einer Feldmesse um 10 Uhr beginnt am Sonntag das Fest. Im Anschluss spielt Die Innsbrucker Böhmische beim Frühschoppen auf. Am Abend darf man sich auf die Jungen Paldauer ab 18 Uhr freuen.

Highland Action Games in Pyhrafeld

Sonntag, 7. Juli, ab 9 Uhr beim Feuerwehrhaus Pyhrafeld in Wang

Bereits zum zweiten Mal finden die Pyhrafelder Highland Action Games statt. Angetreten wird in 4er Herren oder Damen Teams. Es ist auch möglich im Mixed Team, zwei Herren und zwei Damen, anzutreten. In neun verschiedenen Disziplinen wird der Sieger ermittelt. So wird z. B. im Stricklziagn, Fassl-Schleppen oder beim Gummistiefelweitwurf um jeden Zentimeter gekämpft. In der Gesamtwertung und Einzelwertung werden die besten Wettkämpfer ermittelt. Die Anmeldung ist noch bis 5. Juli unter 0664/4178506 möglich.