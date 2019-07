Musikfestival hiesige&dosige in Wieselburg

Freitag, 2. und Samstag, 3. August im Schlosspark, Freitag ab 18 Uhr, Samstag ab 19 Uhr

Das Weltmusikfestival hiesige&dosige feiert heuer das 20-jährige Jubiläum und erfreut sich größter Beliebtheit. Einmal mehr sorgen viele temperamentvolle Musiker für zwei Abende voll Rhythmen aus der ganzen Welt. Das Line up am Freitag: Saint Chameleon (19 Uhr), Buntspecht (20.15 Uhr), Bénin International Music (22 Uhr), Jungle by Night (24 Uhr). Das Line up am Samstag: Las Migas (19 Uhr), Puerto Candalaria (20.15 Uhr), Fanfare Ciocarlia (22 Uhr), KC Roberts & The Live Revolution (24 Uhr). Eintritt: freiwillige Spende. www.hiesigeunddosige.at

Webermarkt in Lunz am See

Freitag, 2. August bis Sonntag, 4. August, im Amonhaus

Am 2. August öffnet der Lunzer Webermarkt seine Pforten im Amonhaus. Alteingesessene und neue Aussteller zeigen textile Handwerkskunst rund ums Weben, Spinnen, Filzen und Färben im Ambiente des Hammerherrenhauses. Der Eintritt ist frei, am Sonntag tischen Lunzer Bäuerinnen ab 10 Uhr Krapfen auf. Geöffnet ist der 22. Lunzer Webermarkt am Freitag, 2. August von 17 bis 19.30 Uhr, am Samstag, 3. August von 10 bis 18 Uhr sowie am Sonntag, 4. August von 10 bis 17 Uhr.

Finale Alpinstil Cup und Dorffest in Lassing (Göstling)

Samstag, 3. August, in Lassing, ab 14 Uhr

Am Samstag findet in Lassing das Dorffest mit dem Finale des "Löschangriff Alpinstil Cup" statt. Auch diesmal heißt es für die Feuerwehrmänner hinauf auf den Berg, um die begehrte Cup Trophäe zu gewinnen. Der Bewerb ist ein klassischer Feuerwehrbewerb, der aber im alpinen Gelände stattfindet und bei dem eine Löschleitung über 50 Höhenmeter mit einer Steigung von mehr als 50 Prozent aufzubauen ist. 35 Feuerwehren aus vier Bundesländern nehmen daran teil. Der Cup findet im Rahmen des Lassinger Dorffestes statt, das am Samstag und Sonntag zu einem Besuch einlädt. www.alpinstil.info

Festival “More Ohr Less” in Lunz am See

1. bis 4. August, am Lunzer See

Das malerische Ambiente des Lunzer Sees bildet den Rahmen, der das More Ohr Less Festival von 1. bis 4. August zu einem besonderen Festival macht. Höhepunkte der Festivaltage am Lunzer See sind Auftritte von Christoph H. Müller (vormals Gotan Project) mit Hans-Joachim Roedelius, dem Ausnahme-Cellisten Lukas Lauermann der gemeinsam mit Alfred Goubran Wassergedichte und Lieder vom Meer passend zum Ambiente des Lunzer Sees präsentiert, des Improvisationsorchesters „More Ohr Less Brainstorming Orchester“ mit Künstlern wie Thomas Rabitsch, Harald Blüchel, Christopher James Chaplin, Joachim Roedelius oder Lukas Lauermann. Wunderbar zum Ambiente des Lunzer Sees passen auch die Klavierkonzerte von Vikingur Olafsson (Island) und Harald Blüchel (Cosmic Baby), deren Darbietungen am Bösendorferflügel mit dem Bühnenbild, dem See und dem Berpanorama verschmelzen. Einer Lesung von Michou Friesz mit Joachim Roedelius wird am Samstagabend zu lauschen sein. www.more-ohr-less.com