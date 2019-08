Sommerkultur in Gresten

Freitag, 9. August 2019, im PÖ-Gastgarten, ab 20 Uhr

Im Rahmen der „Sommerkultur im Garten“ im Café Pöchhacker wartet die Marktgemeinde Gresten diesmal mit rockigen Klängen auf. Am Freitag, 9. August, findet ab 20 Uhr das Konzert „ELO & Rock Classics“ mit der MCB-Electric Light Orchester-Coverband statt.

Konzert in Lunz am See

Samstag, 10. August 2019, auf der Seebühne, ab 20 Uhr

Unter dem Motto „Blues am See“ treten am Samstag, 10. August die Lunzer Band „Liunze Brass“ und die oberösterreichische Band „Beer Buddies Blues Band“ mit Tony Brown aus den USA auf. Ab 20 Uhr stehen mit den beiden Musikgruppen Dixi, Swing, Jazz, Blues, Boogie Woogie und Rock & Roll auf der Lunzer Seebühne am Programm.

Berglandfest in Gresten

9. bis 11. August 2019, im Hause Gseng

Die Landjugend Gresten lädt zum Berglandfest ein. Ein Wochenende lang gibt es bei diesem Unterhaltung mit DJ Volf (am Freitag ab 21 Uhr) und mit den Granaten (am Samstag ab 21 Uhr). Nach der Feldmesse am Sonntag um 10 Uhr startet ein Musikprogramm mit der Ortskapelle Gresten, den Pagger Buam und Mostviertel-Power.

Theater in Reinsberg

9. bis 11. August 2019, im Stadler-Stadl, jeweils um 20 Uhr

Nach der Premiere am vergangenen Wochenende spielt die Heimatbühne Reinsberg noch einmal am Freitag, Samstag und Sonntag das Stück „Der Brandner Kaspar und das ewig‘ Leben“. Bei einer Treibjagd wird der Brandner Kaspar angeschossen und begegnet dem "Boanlkramer" (dem Tod). Dieser will ihn mitnehmen, doch durch eine List holt sich der Brandner Kaspar 18 weitere Lebensjahre heraus. Erst mit 90 Jahren dürfe ihn der Tod holen. Er genießt das Leben in vollen Zügen – bis zu seinem 75. Geburtstag. Da stellt man ihm eine Falle, indem seine Enkelin Marei in den Tod stürzt. Der Brandner Kasper lässt sich in seiner Trauer dazu überreden, einmal einen kurzen Blick ins Paradies zu werfen. www.heimatbuehne-reinsberg.at.