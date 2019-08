Almfest in Göstling

Mittwoch, 15. August 2019, auf Siebenhütten, ab 11.30 Uhr

Skiclub und Kameradschaftsbund Göstling laden alle Almfreunde am Donnerstag, 15. August, zur 57. Auflage des Almfestes auf der Siebenhüttenalm am Königsberg ein. Um 11.30 Uhr findet die Almmesse am Gipfelkreuz statt. Anschließend sorgt die Musikkapelle Feuersbrunn für Unterhaltung. Die Gruppe „Trio Junge Power aus der Steiermark“ beginnt ab 15 Uhr. Weiters wird von 14 bis 16 Uhr ein Kinderprogramm mit Zauberkünstler Magic Leo angeboten. Für die Almfestbesucher gibt es zum Preis von 12 Euro ein Bus-Shuttle-Service ab der Ortsmitte beim SPAR-Parkplatz direkt zum Almfest auf die Siebenhütte und retour. Der Eintrittspreis beträgt für über 16-Jährige 5 Euro. Bei Schlechtwetter findet das Almfest am 18. August statt.

Partnerschaftsjubiläum in Randegg

15. bis 18. August 2019, Festakt am Samstag um 17 Uhr im Meierhof Perwarth

Die Gemeinden Randegg im Kleinen Erlauftal und Randegg im Hegau feiern heuer 50 Jahre Partnerschaft. Dazu finden von 15. bis 18. August Veranstaltungen statt. Der Empfang erfolgt am Donnerstag um 17 Uhr am Marktplatz. Am Freitag gibt es einen Tag der offenen Tür auf der Gemeinde und einen Hüttenabend im Almhaus ab 19 Uhr. Der Festakt zum Partnerschaftsjubiläum findet am Samstag um 17 Uhr im Meierhof Perwarth im Rahmen des Festes des Randegger Musikvereines „Klingender Meierhof“ (17. und 18. August) statt. Das Jubiläum endet im Meierhof Perwarth am Sonntag mit einer heiligen Messe um 9.45 Uhr und einem Frühschoppen.

Abschlusskonzert in Wieselburg

Samstag, 17. August 2019, im Schloss Weinzierl, um 19 Uhr

Im Rahmen der Jugendsingwoche, die nächste Woche in Wieselburg über die Bühne geht, findet am Samstag, 17. August, um 19 Uhr im Festsaal des Francisco Josephinums das Abschlusskonzert statt. Der Gesamtchor besteht heuer aus rund 70 jungen Sängern. Diese werden gemeinsam, aber auch in einzelnen Ensembles in Klassik, Pop, Jazz, Volkslied oder Theater und Improvisation Stücke zum Besten geben. Am Sonntag, gestaltet der Chor der Jugendsingwoche außerdem die heilige Messe um 10 Uhr in der Stadtpfarrkirche mit.

Wald- und Wiesenfest in St. Anton/Jeßnitz

Samstag, 17. und Sonntag, 18. August 2019, am Schlagerboden

Der Trachtenverein D‘Jeßnitztaler feiert mit seinem Wald- und Wiesenfest Jubiläum und lädt am 17. und 18. August zum 50. Mal zum Fest am Schlagerboden ein. Für Unterhaltung sorgen am Samstag die Grabenland Buam. Am Sonntag spielen nach der Feldmesse um 9.30 Uhr die Hafendorfer und nachmittags ab 15 Uhr die Edlseer auf.

Chopin-Festival in Gaming

16. bis 18. August 2019, in der Kartause Gaming

Beim 35. Chopin Festival, das von Freitag, 16. August, bis Sonntag, 18. August, stattfindet, steht alles im Zeichen der Musik. Die feierliche Eröffnung am Freitag führen die Musikkapelle Gaming und die Goldhauben-Trachtengruppe aus Lackenhof durch. Beim anschließenden Eröffnungskonzert treten das Orchester der Schlesischen Philharmonie und der Chor „Resonans con tutti“ auf. Am Samstag geht das Chopin-Festival mit einem Dinnerkonzert weiter. Das festliche Mittagessen wird dabei mit musikalischen Darbietungen umrahmt. Um 20 Uhr findet dann mit „Nocturno“ ein nächtliches Konzert bei Kerzenlicht statt. Bei Matinée Jeunesse am Sonntag zeigen die Preisträger des österreichischen Jungendwettbewerbs „prima la musica“ ihr Können. Für die Konzerte sind nur noch Restkarten erhältlich.