Top-Events im Bezirk Scheibbs.

Premiere für Volxmusik im Dorf!-Festival

Samstag, 31. August, ab 22 Uhr und Sonntag, 1. September, ab 10.30 Uhr im Kulturhof Aigner in Wieselburg

Von 31. August bis 1. September findet direkt im Kulturhof Aigner erstmals das Festival „VOLXmusik im Dorf!“ statt. Dieses Festival bietet viele kulinarische Highlights und schräge Brass- und Blechmusik. Mit dabei: „Blechsalat“ am Samstag und Gstanzl-Profi Renate Maier aus Bayern, „Zwiesel Brass“ und die „Blindenmoakta Hofmusi“ am Sonntag. Gestartet wird am Samstag mit dem Einlass um 19 Uhr, am Sonntag geht es bereits um 10.30 Uhr vormittags los.

Mordsgeschichten von Ilse Nekut

Freitag, 30. August, 19.30 Uhr in der Buchhandlung Widhalm

Ilse Nekut aus Scheibbs stellt am 30. August ihr neues Buch „Mordsgeschichten“ in der Buchhandlung Widhalm vor. Das Buch beinhaltet sechs Kurzkrimis, welche sich mit Fragen wie „Wer ist wirklich der Täter?“ oder „Ist Tyrannenmord erlaubt?“ beschäftigen. Musikalisch umrahmt wird die Lesung mit Musik von Hans Falter.

Ilse Nekut ist Autorin von drei Romanen und sechs Theaterstücken.

Ägidi-Kirtag in Oberndorf

Sonntag, 1. September, ganztägig im Ortszentrum

Alles rund ums Auto - „Drive to Oberndorf“ so lautet die heurige Einladung zum traditionellen Ägidikirtag am kommenden Sonntag in Oberndorf. Örtliche Betriebe und Vereine präsentieren auf der Oberndorfer Wies’n eine bunte Auto-Arena. Der Bogen spannt sich von E-Mobilität, Rennwagen-Feeling (Fotoshooting mit Tina Kolanos für Kinder im Rennauto), US-Cars bis zu Bus-Reisen. Start ist um 11 Uhr mit der offiziellen Eröffnung durch Bürgermeister Walter Seiberl und Wirtschaftsbund-Obmann Anton Dollfuß. Danach folgt ein Frühschoppen im Festzelt mit der Musikkapelle und Vorführungen der Volkstanzgruppe Oberndorf. Ganztägig gibt es auf der Wies’n die Auto-Schau, das Fotoshooting und die Hüpfburg für Kinder sowie den Flohmarkt vom Seniorenbund.