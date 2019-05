Tauf- und Badfest in Scheibbs

Am Samstag, 18. Mai 2019, in der Wanne Scheibbs, ab 13 Uhr

Am Samstag wird das Allwetterbad ganz offiziell in die „Wanne Scheibbs“ umgetauft. Dementsprechend lädt der Verein Scheibbser Badretter zum Tauf- und Badfest ein. Ab 13 Uhr steht ein breites Angebot mit Kinderprogramm, Fundsachen-Flohmarkt, Schnuppertauchen, Beach-Volleyball, Musik und Kulinarik am Programm, inklusive der Stadtschwimmmeisterschaften. Das Musikprogramm wird von den Dance-Aerobic Gruppen von Eva Ehrlich um 15.30 Uhr eingeläutet. Ab 17 Uhr spielen Scheibbser Bands wie die Mostcompany, Sharona, BORG-Bands, Roland Strasser, Copyright Villation, Philipp Schagerl und Asad Sarkhosh. Natürlich hoffen die Veranstalter bis zuletzt auf schönes Wetter, bei Schlechtwetter findet das Fest trotzdem statt, und zwar in der Schwimmhalle der Wanne (Wasserspiele) und in der Stocksporthalle (Musikacts).

Roland Düringer in Wieselburg

Am Mittwoch, 15. Mai 2019, im Schloss Weinzierl, ab 19.30 Uhr

Für einen Benefizauftritt kommt Kabarettist Roland Düringer am 15. Mai nach Wieselburg. Ab 19.30 Uhr spielt er im Festsaal des Schlosses Weinzierl zugunsten der Initiative hilf-mutter-erde.com sein Programm „Weltfremd“. Vorverkaufskarten um 18 Euro sind reservierbar unter info@hilf-mutter-erde.at. Abendkassa: 20 Euro. Freie Platzwahl.

Wanderweg-Eröffnung in Purgstall

Am Samstag, 18. Mai 2019, bei der Erlaufschlucht, ab 14 Uhr

Beim Eingang Erlaufschlucht in Purgstall wird am 18. Mai der neue gemeindeübergreifende Rundwanderweg „Via Aqua“ eröffnet. Dieser führt von der Erlaufschlucht bis zum Trefflingfall. Um 14 Uhr erfolgt die feierliche Eröffnung und die Vorstellung des Wanderweges sowie der Wanderkarte.

Konzert in Steinakirchen

Am Samstag, 18. Mai 2019, im Kultursaal, ab 20 Uhr

Rock-a capella mit der Gruppe Quinzet steht am Samstag, 18. Mai im Kultursaal Steinakirchen am Programm. Ab 20 Uhr geben die sechs Stimmvirtuosen der Formation in ihrem Programm „Reloaded“ Klassiker von Queen, U2, A-ha, Green Day und vielen mehr zum Besten. Kartenhotline am Veranstaltungstag ab 17 Uhr unter 0676/61773900.

Klassik-Picknick in Wieselburg

Am Sonntag, 19. Mai 2019, auf der Parkwiese vor dem Schloss Weinzierl, ab 11 Uhr

Der Wieselburger Kulturverein halle 2 veranstaltet am 19. Mai auf der Parkwiese vor dem Schloss Weinzierl das klassik.picknick. Ab 11 Uhr bringt der Verein dort die großen Opern- und Klassikbühnen der Welt in bester HiFi-Qualität auf die Parkwiese. Ersatztermin bei Schlechtwetter ist Sonntag, 9. Juni.

Volkstanzwettbewerb in Reinsberg

Am Sonntag, 19. Mai 2019, in der Burgarena Reinsberg, 10.30 bis 22 Uhr

Die Burgarena Reinsberg ist am Sonntag Austragungsort für den NÖ Volkstanzwettbewerb „Auftanzt & Aufg‘spüt“. Die besten Volkstanzgruppen aus ganz Niederösterreich kommen nach Reinsberg, um sich zu messen. Neben dem Wettbewerb wird den Besuchern ein vielfältiges Rahmenprogramm, Kinderprogramm und Volksmusik geboten. Die Siegerehrung am Abend umrahmen die Gruppen „Schnopsidee“ und „BlechReizPop“. Eintritt ab 17 Uhr: 8 Euro.