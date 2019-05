Musikfest in Wieselburg-Land

30. bis 2. Juni 2019, im Schloss Weinzierl

Nancy Horowitz Das Altenberg Trio Wien lädt von 30. Mai bis 2. Juni zum Musikfest Schloss Weinzierl.

Von Donnerstag bis Sonntag findet das Musikfest Schloss Weinzierl statt. Acht kammermusikalische Programmpunkte laden in die Räumlichkeiten, in denen Joseph Haydn einst die ersten Quartette komponiert und aufgeführt hat. Das Altenberg Trio und andere hochkarätige Musiker spielen Kammermusik von Joseph Haydn, Richard Strauss, Franz Liszt, Nicolo Paganini, Nepomuk Hummel und einigen mehr. www.musikfest-weinzierl.at

Konzert in Scheibbs

Samstag, 1. Juni 2019, im kultur.portal um 19.30 Uhr.

Cobario Das Ensemble Cobario spielt am 1. Juni im Scheibbser kultur.portal.

Das Ensemble Cobario serviert am 1. Juni im kultur.portal „Wiener Melange“. Die drei Musiker nehmen die Zuhörer mit auf eine genussvolle Reise vom Wiener Kaffeehaus über Osteuropa, Asien, Südamerika und retour. Die Musik des Trios begeistert mit Einflüssen aus Jazz, Folk, Pop und Klassik. Abwechslung ist garantiert. Die Musiker starteten 2006 als Straßenmusikanten in Barcelona und reisten als solche rund um die Welt. Die vielen Geschichten und Abenteuer, die das Trio dabei erlebte, packt es in seine Musik und bringt sie mit einer gehörigen Portion Wiener Charme auf die Bühne. www.impulskultur.at

Benefizfest in Scheibbs

Sonntag, 2. Juni 2019, im Burgerhofwald, ab 10 Uhr

Auch heuer laden die Fernwärmegenossenschaft Scheibbs, Vizebürgermeister Franz Aigner und Brigitte Helmreich zum Benefizwaldfest ein. Am Areal der Fernwärmegenossenschaft wird ab 10 Uhr ein Frühschoppen mit den Ötscherbären und den Erlauftaler Dirndln, der Volkstanzgruppe Randegg, der Scheibbser Kindervolkstanzgruppe und den Original Scheibbser Schuhplattlern sowie ein Kinderprogramm mit Luftburg und Bogenschießen geboten. Das Biomasse-Heizwerk lädt zum Tag der offenen Tür ein. Der Reinerlös der Veranstaltung geht an den Hospizverein Scheibbs.