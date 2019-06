Sommerfest in Purgstall

Am Donnerstag, 13. Juni, bei der Lebenshilfe Werkstätte Rogatsboden, ab 17 Uhr

Das Team der Lebenshilfe Werkstätte Rogatsboden lädt am Donnerstag zum Sommerfest mit Sonnwendfeuer. Ab 17 Uhr gibt es Schmankerl vom Grill, Vegetarisches, Bierhütte und Weinstube, Eis und Kaffeehaus. Für Unterhaltung sorgen die Ötscherland Buam. Bei Einbruch der Dunkelheit wird das Sonnwendfeuer entzündet.

Feuerwehrfest in Hub-Lehen bei Oberndorf

Von 14. bis 16. Juni, beim Feuerwehrhaus in Hub-Lehen

Die Florianis der Freiwilligen Feuerwehr Hub-Lehen laden von Freitag bis Sonntag zum Fest beim Feuerwehrhaus. Am Freitag gibt es ab 18 Uhr eine Show der Oberndorfer Wirtschaft, ab 21 Uhr Unterhaltung mit Mostviertel Power. Der Samstag startet um 13 Uhr mit dem Bezirksseniorentreffen, ab 21 Uhr sorgen die Ötscherland Buam für Stimmung. Am Sonntag beginnt nach dem 9 Uhr-Gottesdienst ein Frühschoppen mit dem Musikverein Kirnberg. An allen drei Tagen ist der Eintritt frei.

Franz Reiterer Kommandant-Stellvertreter Gerhard Aspalter, Verwalter Florian Punz und Kommandant Johann Winkler von der Freiwilligen Feuerwehr Hub-Lehen laden zum Fest.

Feuerwehrfest in Purgstall

Von 14. bis 16. Juni, beim Feuerwehrhaus in Purgstall

Die Freiwillige Feuerwehr Purgstall lädt von 14. bis 16. Juni zum Fest beim Feuerwehrhaus. Beginn ist am Freitag um 20 Uhr mit dem Bieranstich, danach unterhalten die Grubertaler. Am Samstag startet der Festbetrieb bereits um 11.30 Uhr. Musik gibt es mit den Fetzigen aus dem Zillertal ab 21 Uhr. Der Sonntag beginnt schließlich mit einer Feldmesse um 10 Uhr.

Puchtreffen in Wang

Am Sonntag, 16. Juni, am Marktplatz in Wang, ab 9 Uhr

Zum 19. Mal lädt Sepp Sonnleitner am 16. Juni zum Wanger Treffen für Puch-Autos und Motorräder. Die Teilnehmer – es werden rund 120 Fahrzeuge erwartet – treffen bis 11 Uhr am Marktplatz ein. Danach folgt eine Ausfahrt zu den Wolfpassinger Käsewölfen. Der gemütliche Ausklang erfolgt nach der Rückkehr am Marktplatz. Das Wanger Puch-Treffen ist das größte seiner Art in Niederösterreich.