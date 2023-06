„Wirt in Bründl“ ist Top-Wirt im Mostviertel

Bereits 2020 wurde Stefan Hueber zum Top-Wirt des Jahres in ganz Niederösterreich gekürt. Am vergangenen Dienstag stand er erneut auf der Bühne im Schloss Grafenegg: Denn dieses Mal erhielt er die Auszeichnung als Top-Wirt des Jahres 2023/24 im Mostviertel - eine weitere Auszeichnung, die künftig neben seinen Urkunden für die drei Hauben von Gault & Millau und den zwei Falstaff-Gabeln - die holte er übrigens schon fünf Mal en suite - in seinem Wirtshaus im kleinen St. Georgen/Leys hängen wird.

„Ja, was soll ich sagen - super ist es! Für uns eine total wertvolle Auszeichnung, wieder zum besten Wirtshaus des Mostviertel gekürt worden zu sein. Wir sind mega stolz und freuen uns, vielleicht auch ein bisschen ein Vorbild für viele andere junge Kollegen zu sein!“, sagte Stefan Hueber gegenüber der NÖN. Chapeau!