Alpenvorland ist bereit für die Frühjahrssaison

Das Gasthof Schirgenhofer in Untersiegendorf bei Hürm war Schauplatz des Frühjahrs-Stammtischtreffens der Touristiker im Melker Alpenvorland. Obmann Reinhard Bürgmayr-Posseth und Tourismus-Koordinator Wolfgang Zimprich informierten die Vertreter der 15 Gemeinden über aktuelle Themen und Projekte. Hauptpunkte dabei waren der Römerweg und das „alpenvorlandRADELN“. „Zwei Marken, die sich in den vergangenen Jahren in der Region ausgezeichnet entwickelt haben“, wie die beiden unisono feststellten.

Neben dem Hiesberg-Wanderprojekt und der Wanderland-Kooperation ist der 96 Kilometer lange Römerweg das Aushängeschild punkto Wandern im Tourismusverband Alpenvorland. Am 21. Mai steigt in Hürm am Areal von Schloss Sooß der fünfte Tag des Römerweges. „Sternwanderungen, Römerbier- und Birglbräu-Verkostung, Römermusik und Führungen durch das Schlossareal und den Schlossgarten stehen am Programm“, informierte Hürms Vizebürgermeisterin Birgit Bruckner.

Die aktuelle Auflage der Tourismus-Zeitung Meilenstein wurde ebenso präsentiert wie ein neues Genussgetränk. Neben dem Römerbier aus der Walleri-Produktion von Erwin Wallmüller aus Texingtal gibt es jetzt auch einen eigenen Nusslikör. Unter dem Namen NuXinuss hat Schnaps-Mastermind Christian Haydn aus Kilb mit seinen Edelbrennern einen römisch angehauchten Nusslikör aus der Taufe gehoben.

Auch beim Thema Rad tut sich einiges in der Region. Die Radkarte „alpenvorlandRADELN“ ist mittlerweile bereits zum siebenten Mal aufgelegt und enthält sämtliche 500 markierten Radwege-Kilometer in der Region. Neben der neuen Römer-Radroute von Wieselburg bis St. Pölten wird am 27. Mai ein weiteres Teilstück des Radweges Krumpen von Bischofstetten bis St. Margarethen eröffnet. „Damit gehören drei gefährliche Querungen der B29 der Vergangenheit an, freut sich der Bischofstettner Bürgermeister Werner Nolz.

In St. Leonhard am Forst wird ebenfalls ein Teilstück der alten Eisenbahnstrecke vom Bahnhof bis zur Einmündung Richtung Lehenleiten als echter Radweg errichtet. Bereits am Donnerstag, 30. März, findet in Mank am Areal von Radsport Fuchs ein Radlauftakt statt.

Foto: Paul Plutsch

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.