"Lackenhof am Ötscher": FPÖ bringt Antrag zur Namensänderung ein

Werbung

Mit einem Dringlichkeitsantrag überraschte FPÖ-Gemeinderat Karl Muckenhuber am Dienstagabend im Gaminger Gemeinderat das Gremium (nach Redaktionsschluss). Er will beim Land eine offizielle Umbenennung von „Lackenhof“ in „Lackenhof am Ötscher“ einbringen.

Den Anstoß dazu gab ein Vorschlag beim Ideenwettbewerb „Der Ötscher ruft“. Dort wurde diese Idee eingebracht, um den Stellenwert des Ötschers auf für den Ort selbst zu verstärken. „Wir haben diese Idee aufgegriffen und halten sie für sehr gut. Das ist wie bei Lunz am See. Dort ist der See auch offiziell im Ortsnamen verankert. Das dient vor allem auch der Bewusstseinsbildung. Die Ortsschilder werden von vielen oft auch nur unbewusst wahrgenommen. Dennoch bleibt der Zusatz hängen. Und die Kosten für diese Maßnahmen sind minimal“, erklären der aus Lackenhof stammende FPÖ-Landtagsabgeordnete Reinhard Teufel und der Gaminger FPÖ-Gemeinderat Karl Muckenhuber.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.