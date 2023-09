Mostviertler Erlebniskarte kommt gut an

Gratis aber nicht umsonst – gemäß diesem Motto erhalten Urlaubsgäste seit 29. April die Wilde Wunder Card, wenn sie bei einem der 64 Wilde-Wunder-Gastgeber im alpinen Mostviertel und im Mariazellerland übernachten. Damit erhalten die Gäste freien oder ermäßigten Eintritt zu 52 Attratkionen und Ausflugszielen in der Region. Die Card ist während des Aufenthalts und zusätzlich am An- oder Abreisetag gültig. Sie ist noch bis einschließlich 2. November bei vielen Gastgeberinnen und Gastgebern erhältlich. Perfekt also für einen herbstlichen Familienurlaub im Mostviertel.

Erfreuliche Sommerbilanz

Der Sommer verlief für die Wilde Wunder Card auch in der heurigen Saison wieder sehr positiv. Mit rund 14.700 Kartenausgaben und rund 22.700 Nutzungen blickt man zufrieden auf die vergangenen Monate zurück. Im Vergleich zum Vorjahr konnte eine leichte Steigerung verzeichnet werden – dies unterstreicht einmal mehr die Beliebtheit der Mostviertler Erlebniskarte.

„Die Wilde Wunder Card hat sich in den letzten Jahren im Mostviertel etabliert, was auch die heurigen Sommerzahlen wieder bestätigen. Die Herbstzahlen des Vorjahrs waren rekordverdächtig, weshalb wir optimistisch in die nächsten Wochen blicken“, sagt Andreas Purt, Geschäftsführer von Mostviertel Tourismus.

Neue Erlebnisangebote, bewährte Vielfalt

In der laufenden Saison konnte das Angebot der Wilde Wunder Card um ein neues Ausflugsziel erweitert werden: Seit Anfang Juli kann der Wildpark Hochrieß mit der Erlebniskarte besucht werden. Der Wildpark sowie viele weitere Attraktionen können noch bis Anfang November – also auch in den Herbstferien – erkundet werden.

Mostviertel Tourismus berät Urlaubsgäste gerne und ist bei der Planung und Buchung behilflich. Das Wilde- Wunder-Card-Angebot „Alles auf eine Karte“ ist noch bis 31. Oktober auf Anfrage buchbar. Für eine stressfreie und klimaschonende Anreise in die Region des Naturparks Ötscher-Tormäuer empfiehlt sich eine Fahrt mit der Mariazellerbahn. Mit der Wilde Wunder Card erhält man sowohl bei der Hin- als auch bei der Rückfahrt 50 % Ermäßigung auf den Fahrpreis. Auch bei einigen Regionalbussen in den Mostviertler Alpen gibt es während des Aufenthalts Vergünstigungen.

Web-Tipp:www.wildewunder.at