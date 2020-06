Mostviertler Schienenradl: Von der Krumpen ins Ybbstal .

Das Mostviertler Schienenradl startet in Lunz am See in die neue Saison. NÖ-Tourismuslandesrat Jochen Danninger und Barbara Komarek, Geschäftsführerin der Niederösterreich Bahnen, eröffneten am Donnerstag das neue Ausflugsziel in den Ybbstaler Alpen. In acht Jahren hat das „Mostviertler Schienenradl“ 64.000 Gäste am Standort Ruprechtshofen verzeichnet. Nach dem Umzug nach Lunz am See sollen Synergien mit dem Ybbstalradweg und weiteren Ausflugszielen genutzt werden.