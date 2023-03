Hochkar: Mit Dirndl oder Lederhose auf der Piste

Zum ersten Mal seit 2019 fand am Samstag wieder der Trachteng’wand-Skitag am Hochkar statt. Rund 300 Skigäste nutzten das traumhafte Wetter und carvten die Skipisten in Dirndl oder Lederhose hinunter.

„Das Echo der Gäste war sehr positiv“, freute sich Ines Volkmann von der Hochkar & Ötscher Tourismus gmbH über das gelungene Event mit unterschiedlichen lustigen Challenges der Landjugend Göstling und St. Georgen am Reith. Am Schluss fand noch eine Verlosung von Trachtengutscheinen (Loden Landl), Tageskarten vom Hochkar sowie Zipline Gutscheine (Annaberg) bei der Latschen Alm statt.

