Osterevents im Bezirk Scheibbs

Ostern hat in der Kartause Gaming Tradition. „Heuer haben wir uns etwas Neues einfallen lassen“, meint Geschäftsführerin Cornelia Daurer und lädt am 2. April zum Osterbrunch in den Prälatensaal. Begleitet wird das Event mit Trio Vino, einem Kinderprogramm und der traditionellen Osternesterlsuche. Zudem gibt es eine kleine Ausstellung mit handgemachten Ostergeschenken.

Österliche Deko wird ebenso am 31. März und 1. April beim Winzerhaus am Zwieselplatz in Wieselburg angeboten. 21 Aussteller, davon 13 Kunsthandwerker, sind vertreten. Der Markt ist am Freitag von 10 bis 20 Uhr geöffnet, ab 17 Uhr spielt die Wieselburger Tanzlmusi auf. Am Samstag haben die Stände von 10 bis 17 Uhr aufgesperrt.

Alpaka-Produkte, Osterdeko und regionale Schmankerl werden am 2. April im Gasthaus Schoy in St. Anton/Jeßnitz von 10 bis 16 Uhr geboten. Rund zehn Aussteller aus dem Ort präsentieren im Garten ihre Produkte. „Zudem serviert die Feuerwehrjugend Kaffee und Mehlspeisen“, meint die Wirtin.

Bereits zum zwölften Mal findet heuer am 1. April von 10 bis 18 Uhr die Osterausstellung am Straußenhof Halmer in Oberndorf statt. Insgesamt 22 Aussteller präsentieren Kunsthandwerk und Genuss. „Natürlich gibt es auch zahlreiche Produkte aus Straußeneiern, wie zum Beispiel Lampen und Teelichter“, meint Straußenhofbesitzerin Andrea Halmer.

