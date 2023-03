So ist es auch bei der Familie Rumpl selbstverständlich, dass ein Mitglied der Familie den Palmbuschen zur Palmweihe und der folgenden Palmprozession durch den Markt trägt. Mutter Andrea ist es vorbehalten, den Palmbuschen „aufzuputzen“. Im Bauernhaus gibt es dafür ein alt bewährtes Reglement. In Gseng zum Beispiel sollten wenigstens drei Rosenäpfel – die vorher am besten mit Speckschwarten glänzend gemacht wurden – auf den Buschen gesteckt werden.

