Faschingsumzüge im Bezirk Scheibbs: Halligalli auf Straßen & Pisten

Noch einmal zeigt sich der Fasching zum Ausklang von seiner ausgelassenen und bunten Seite.

Besonders bunt geht es auf jeden Fall am Faschingsdienstag auch auf der Fuchswaldpiste in Lackenhof zu. Zum ersten Mal lädt da nämlich die Hochkar & Ötscher Tourismus GmbH in Kooperation mit dem Skiklub Lackenhof alle Wintersportfans und Faschingsnarren zum „Gaudilauf“ ein. Wer von 10 bis 14 Uhr in einer Verkleidung auf seine Skier steigt, darf nicht nur gratis am „Gaudilauf“ teilnehmen, sondern verdoppelt auch seine Gewinnchancen auf eine Saisonkarte für die Skigebiete Hochkar und Ötscher sowie auf eine Familienmitgliedschaft des SK Lackenhof für die nächste Wintersaison. Wer in seiner Faschingskiste kein passendes Kostüm findet, muss einen Euro Startgeld zahlen.

Bereits zum neunten Mal findet am Sonntag der Vorstadtfaschingsumzug in Scheibbs statt. Bislang war der Umzug der Faschingsgilde Heuberg-Saffen immer ein Besuchermagnet sonder gleichen. „Heuer können wir es gar nicht einschätzen“, meint Obmann Josef Hirziger. Corona, das Wetter und die Temperaturen, das alles trägt dazu bei, wie erfolgreich das diesjährige Event am letzten Tag des Faschings wird. „Derzeit haben wir 14 angemeldete Gruppen, aber aus Erfahrung wissen wir, dass da spontan noch einige, auch nicht angemeldete Masken dazukommen“, hofft der Veranstalter. Als Belohnung für die Teilnahme am traditionellen Spektakel erhält jeder, der mitmacht, eine Jause und ein Getränk.

Apropos traditionell. Auch in Göstling gibt es heuer nach zwei Jahren Pause am Faschingdienstag wieder Rambazamba am Dorfplatz. Für den neu gewählten Obmann des Tourismusvereines Göstlinger Alpen, Ewald Roseneder, ist das seine erste derartige Veranstaltung, die es zu organisieren gibt. „Wenn das Wetter mitspielt, erwarten wir schon einige hundert Leute“, schätzt er. Los geht es um 9 Uhr mit einem Umzug der Schüler und Kindergartenkinder. Danach wird am Dorfplatz munter bei Tombola, Schätzspiel, Musik und regionaler Kulinarik weitergefeiert.

Maskierte Schüler und Kinder sind auch in Lunz am See am letzten Tag im Fasching unterwegs. „145 Schüler und 60 Kindergartenkinder ziehen nach der zweiten Stunde begleitet von der Musikkapelle durch den Ort“, erklärt Schuldirektor Thomas Holzgruber. Als Belohnung gibt es für die Schüler einen Faschingskrapfen, gespendet von der Gemeinde.

1.300 verkleidete Kinder und Jugendliche aus den Bildungseinrichtungen machen am Faschingdienstag das Wieselburger Zentrum unsicher. „Heuer werden wir, wie auch schon beim letzten Umzug im Jahr 2020, wieder auf der geänderten Route unterwegs sein“, erklärt Dieter Gröbner von der Stadtgemeinde Wieselburg. Der Umzug startet um 10 Uhr beim Hotel auf dem Messegelände-Parkplatz danach ziehen die Schüler die Hauptstraße bis zum Citycenter entlang, wo der Tross eine Kehrtwende einlegen wird.

Wie lange es den Faschingsumzug in Purgstall schon gibt, kann niemand genau sagen. Die Veranstalter – der Tourismusverein und die Gemeinde – sind sicher: „Unser Umzug hat die längste Tradition im Bezirk.“ 2020 fand das närrische Event erstmals mit geänderter Marschroute und einer Riesenparty auf dem Kirchenplatz statt. Am Faschingdienstag, 21. Februar, um 14 Uhr, setzt sich der Marsch wieder von der Schlosskurve Richtung Kirchenplatz in Bewegung. Dort wird dann nach der Preisverleihung abgefeiert. Die Veranstalter sind zuversichtlich, dass sie den Teilnehmer- und Besucherrekord von 2020 wieder erreichen werden.

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.