Scheibbser Nikolaus in drei Bezirken auf Tour

Werbung

In den Fußstapfen seines Großvaters Franz J. Pflügl, auch er ging vor über 30 Jahren ebenfalls als Nikolaus, ist Philipp Pflügl dieser Tage unterwegs. "Viele kennen meinen Großvater noch als Schulwart in Scheibbs. Um den Kindern keine Angst einzujagen, bin auch ich, wie mein Opa schon damals, ohne Krampus unterwegs", sagt Pflügl, der auf seiner 4-tägigen Route in den drei Bezirke (Scheibbs, Melk und Amstetten) knapp 100 Kinder besucht.

"Sogar aus Dubai und USA waren Kinder dabei, weil ein Elternteil aus dem Bezirk Scheibbs ausgewandert ist und diese zu Besuch bei ihren Großeltern waren", erzählt er. Dass er auch im nächsten Jahr wieder der Nikolaus sein möchte, steht für ihn schon fest, "denn es ist halt Jahr für Jahr schön, wenn man die strahlenden Kinderaugen sieht und so einfach Freude verbreiten kann."

Keine Nachrichten aus Erlauftal mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.